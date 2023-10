Daley Blind kiest heel zorgvuldig zijn woorden als het over crisis bij Ajax gaat

Woensdag, 11 oktober 2023 om 11:22 • Rian Rosendaal

Daley Blind is niet van plan om uitgebreid in te gaan op de huidige crisis die Ajax doormaakt. De verdediger van het Spaanse Girona wil niet dat eventuele uitspraken over zijn oude werkgever voer worden voor sensationele krantenkoppen. Blind had vorig seizoen geen goede band met toenmalig trainer Alfred Schreuder en verloor zelfs zijn basisplaats. In december besloten beide partijen om de samenwerking stop te zetten.

Blind praat in het trainingskamp van het Nederlands elftal overigens wel met voormalig ploeggenoten Steven Bergwijn en Brian Brobbey over de huidige staat van Ajax. "Het zijn natuurlijk jongens waar ik mee gespeeld heb, dus je hebt het erover", verklaart de routinier in Spaanse dienst bij ESPN.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik denk dat het voor hen prettig is om even in een andere omgeving te zijn, maar dat spreekt voor zich, denk ik", voegt Blind daaraan toe. Verslaggever Pascal Kamperman denkt niet dat de verdediger een rancuneus persoon is, maar wil wel graag weten hoe Blind aankijkt tegen de sportieve malaise in Amsterdam.

"Ja, ik heb me eigenlijk voorgenomen om daar niet verder op in te gaan. Ik heb daar vorige week ook wat over gezegd en dat komt dan overal weer terug. Ik heb er nu eigenlijk geen behoefte aan. Iedereen weet dat ik Ajacied ben, dus ik vind er ook wel wat van. Maar het is niet aan mij om er wat over te zeggen."

Kamperman gaat er vanuit dat de neergang van Ajax Blind 'veel pijn' doet. "Zoals ik zeg: ik ben Ajacied en voor elke Ajacied is het niet leuk op dit moment", zo besluit Blind, die met het Nederlands elftal toewerkt naar de EK-kwalificatieduels met Frankrijk (13 oktober) en Griekenland (16 oktober).

Blind sprak afgelopen weekeinde met verslaggever Joep Schreuder van de NOS en ook in dat gesprek wilde hij geen uitgebreide analyse geven over Ajax. "We zitten hier in Girona, maar uiteindelijk is Ajax mijn club. Het doet pijn om te zien hoe bepaalde zaken in de afgelopen tijd zijn gegaan inderdaad."

De inmiddels 33-jarige Blind speelt bij Girona afwisselend in een systeem met drie en vier verdedigers. Daarnaast wordt hij gebruikt als linksback, centrale verdediger of de meest linkse pion in een driemansverdediging. Girona kent een prima seizoensstart en staat kort achter koploper Real Madrid en een punt voor op nummer drie Barcelona.