Erik ten Hag haalt uit naar Ajax: ‘Het vertrek van hem was killing voor de club’

Erik ten Hag kijkt met pijn in het hart naar de huidige situatie bij Ajax, zo zegt de manager van Manchester United in een uitgebreid en eerlijk interview met journalist Freek Jansen van Voetbal International. Ten Hag springt daarbij opnieuw in de bres voor Marc Overmars, met wie hij succesvol samenwerkte in Amsterdam.

Volgens Ten Hag heeft Ajax de afgelopen jaren veel verkeerde beslissingen genomen. “Succes komt te voet en gaat te paard. Dat gaat zo snel. Waarbij veel terug te voeren is op het ontslag van Marc Overmars. Het vertrek van hem was killing voor de club. Ik blijf erbij dat ik het schandalig vind wat ze Overmars hebben aangedaan. Vanuit clubperspectief was het ook zó dom hoe ze dat hebben aangevlogen, door hem direct voor de bus te gooien.”

Ajax zette Overmars op straat nadat bekend werd dat de directeur voetbalzaken zich schuldig had gemaakt aan het versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's. Zo zou hij onder meer foto’s van zijn geslachtsdeel hebben gestuurd aan medewerksters van Ajax. Toch blijft Ten Hag achter zijn vriend en oud-collega staan.

“Voor mij was dat toen al duidelijk, maar ik denk nu voor iedereen”, gaat Ten Hag verder. “Overmars was de cruciale en bindende factor in de clubleiding op voetbalvlak. Hij bepaalde de voetballijn van Ajax. Zijn slimmigheid, zijn strategisch inzicht. Hij schreef geen letter op papier, maar zette alle lijnen uit. Toen hij wegviel, donderde dat allemaal in elkaar en werd het één grote anarchie in de organisatie.”

De huidige situatie bij Ajax doet Ten Hag pijn. “Het is zo’n mooie club en we hebben daar zoveel moois neergezet, dan hoop je dat de club daarop voort kan borduren.” Volgens Ten Hag moet de Amsterdamse club beginnen het eerste elftal. “De selectie is volledig in disbalans, daar moet je echt aan gaan schaven.”

Ten Hag komt niet alleen op voor Overmars, maar ook voor een aantal vertrokken Ajacieden. “Hoe hebben ze afscheid kunnen nemen van spelers als Daley Blind en Davy Klaassen? Ik vond dat echt zo schandalig, de manier hoe dat is gegaan. Zo slecht voor Ajax. Ze hadden Davy Klaassen toch nooit weg mogen doen.”

“Zo’n speler is zo belangrijk voor de groep, voor de club. Dat DNA wil je bewaken, moet je bewaken. Hij zal altijd voor je club blijven gaan, ook als anderen verzaken, omdat het een echte Ajacied is. Daley Blind hetzelfde verhaal”, besluit Ten Hag.

