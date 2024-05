Daley Blind onthult reden van vertrek bij Ajax: ‘Dat is nog steeds pijnlijk’

Daley Blind heeft in de podcast SEG Stories teruggeblikt op zijn tweede periode als speler van Ajax. De 34-jarige linkspoot vertrok halverwege het seizoen 2022/23 bij de club uit Amsterdam en laat weten dat als een ‘grote smet’ op zijn carrière te zien.

In 2018 werd Blind door Ajax teruggehaald vanuit Manchester United, waar hij steeds meer op de bank terechtkwam. Zijn tweede periode in de Johan Cruijff ArenA werd een groot succes, maar kwam pijnlijk tot een einde. Blind belandde onder Alfred Schreuder op de bank en voelde geen steun meer vanuit de clubleiding, waarna hij besloot te vertrekken.

Dat gebrek aan vertrouwen en waardering is uiteindelijk de reden geweest voor het vertrek, vertelt Blind. “Dat is nog steeds pijnlijk. Ik had me voorgesteld om nu nog bij Ajax te spelen, om het zo maar te zeggen. Zeker. De situatie waarom ik weg moest was gewoon pijnlijk.”

Blind verwijt de club Ajax niet veel, maar stelt dat de breuk werd veroorzaakt door verschillende individuen. “Mijn vertrek had niet te maken met Ajax zelf, maar met individuen op dat moment.”

De 106-voudig international hoopt ooit nog terug te keren bij zijn jeugdliefde. “De club Ajax zit nog steeds diep in mijn hart en ga ik het liefst ooit naar terug. En wat ik zeg: ik gaf net al aan dat ik daar het liefst nu nog had gezeten.”

Blind was altijd al gericht op Ajax, ook na zijn verhuurperiode bij FC Groningen. “Na Groningen kwam ik terug bij Ajax en toen speelde ik ook niet, bleef ik eigenlijk in het tweede elftal. In het eerste halfjaar hebben Groningen en Heerenveen een poging gedaan om mij definitief over te nemen", blikt de linkspoot terug. “Maar ik bleef gewoon zitten en wachtte op mijn kans. Uiteindelijk kwam die met Frank de Boer.”

Blind vertrok in januari 2023 bij Ajax voor een avontuur bij Bayern München, maar wist in Duitsland niet te overtuigen, waarna hij vorige zomer de overstap maakte naar Girona. Inmiddels heeft hij daar een succesvol seizoen achter de rug met een historische derde plaats en kwalificatie voor de Champions League.

