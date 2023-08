Daags na Caicedo-climax strijden Liverpool en Chelsea wederom om handtekening

Maandag, 14 augustus 2023 om 12:40 • Jan Hoeksema • Laatste update: 12:47

Liverpool wil na het mislopen van Moisés Caicedo snel doorpakken en gaat nu volle bak voor Roméo Lavia, zo meldt the Guardian maandagochtend. De middenvelder van Southampton moet de nieuwe controleur worden in het elftal van Jürgen Klopp. Er zou zelfs al een akkoord liggen tussen beide clubs. Er rest echter nog één obstakel voor the Reds: Lavia ervan overtuigen wél Liverpool de voorkeur te geven boven Chelsea, in tegenstelling tot Caicedo.

De Londenaren zijn volgens de Engelse krant namelijk ook in de markt voor de Belg, ondanks het aantrekken van de Ecuadoriaan. Fabrizio Romano meldde zondag dat Chelsea de strijd om de handtekening van de middenvelder van Brighton & Hove Albion heeft gewonnen, nadat Liverpool eerder een akkoord bereikte over een transfer met de huidige club van de 21-jarige speler. Met deze transfer naar the Blues is naar verluidt een bedrag van 115 miljoen pond gemoeid, omgerekend zo'n 133 miljoen euro.

In de eerste wedstrijd van het nieuwe Premier League-seizoen, toevalligerwijs tegen Chelsea (1-1), koos Klopp voor Alexis Mac Allister als verdedigende middenvelder. Voor de Argentijn is het niet zijn gebruikelijke positie, daar hij bij voorkeur hoger op het middenveld geposteerd staat. De 19-jarige Lavia moet binnenkort dit gat invullen, dat is ontstaan na het vertrek van zowel Jordan Henderson als Fabinho naar Saudi-Arabië. Liverpool heeft nu een akkoord gesloten met Southampton voor een bedrag van 60 miljoen pond, omgerekend een kleine 70 miljoen euro.

Lavia speelt pas sinds vorig jaar zomer voor the Saints, die hem destijds voor ruim twaalf miljoen euro overnamen van Manchester City. Laatstgenoemde club heeft ook terugkoopclausule bedongen bij de verkoop van het talent. City kan dus ook één van de gegadigden worden voor het toptalent, al zullen the Citizens dan wel haast moeten maken. In zijn ene seizoen in Saint Mary's groeide Lavia meteen uit tot een vaste basisspeler en kwam hij 34 keer in actie voor het gedegradeerde Southampton. In het lopende seizoen speelde de middenvelder geen minuut, met het oog op de aanstaande transfer.