Chelsea-aankopen met de grond gelijk gemaakt: ‘Zijn er alleen voor het geld’

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 11:09 • Bart DHanis • Laatste update: 11:28

Emmanuel Petit heeft in een interview met BettingSites hard uitgehaald naar Chelsea-aankopen Moisés Caicedo en Roméo Lavia. De twee middenvelders kwamen over voor respectievelijk 116 miljoen en 55 miljoen euro. Volgens Petit spelen zij alleen bij Chelsea vanwege het geld, en niet voor de sportieve uitdaging.

Lavia en Caicedo stonden ook nadrukkelijk in de belangstelling van Liverpool. De inmiddels 52-jarige analist vindt het daarom onbegrijpelijk dat zij niet voor een dienstverband op Anfield hebben gekozen. “Sportief gezien is Liverpool de beste keus, maar we weten allemaal waarom Lavia en Caicedo liever naar Chelsea wilden. Ze zijn daar vanwege het geld. Geld regeert over spelers en clubs.”

Chelsea have confirmed Mudryk sustained an injury in training this week and is in rehabilitation. The injury list up to nine players now, second highest in the PL. #CFC — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) August 24, 2023

Petit zegt dat als het aan hem had gelegen, hij het contract op Anfield had getekend. “Liverpool speelt Europees voetbal, Chelsea niet. Daarnaast zie ik het plan totaal niet bij Chelsea. 35 spelers? Waar heb je dat voor nodig? Ik denk dat dit seizoen net zo’n flop wordt als het afgelopen seizoen.” The Blues eindigden vorig seizoen als twaalfde en daarom besloot eigenar Todd Boehly deze transferzomer bijna een half miljard euro uit te geven aan nieuwe spelers.

Chelsea neemt het vrijdagavond in eigen huis op tegen het gepromoveerde Luton Town. De ploeg van Mauricio Pochettino heeft na twee wedstrijden slechts één piunt gepakt en zal volgens Petit moeten winnen van Luton. “Ze geven elke twee dagen honderd miljoen euro uit. Het geduld van de fans is op. Als ze thuis verliezen van Luton kan de hel losbarsten. Ik denk dat Chelsea wel wint, maar het zal een lastig seizoen worden”, aldus Petit. Miljoenenaankoop Mykhailo Mudryk kan niet meespelen in dat duel. Hij is deze week geblesseerd geraakt op de training.