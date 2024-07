Daadkrachtig Ajax bereikt mondeling akkoord met oude bekende Bertrand Traoré

Ajax gaat op zeer korte termijn een nieuwe rechtsbuiten aan de selectie toevoegen. De Amsterdammers hebben een mondeling akkoord bereikt met oude bekende Bertrand Traoré. De aanvaller gaat tekenen tot medio 2026, meldt De Telegraaf.

Verwacht wordt dat komend weekend de laatste details worden afgerond over de deal met Traoré, waarna begin volgende week de medische keuring kan plaatsvinden.

Doordat Traoré over een transfervrije status beschikt hoeft Ajax geen transfersom te betalen. De nummer vijf van het afgelopen seizoen heeft slechts beperkte middelen en zag de aanvaller uit Burkina Faso als een buitenkansje.

Traoré speelde in het verleden al tijdelijk in Amsterdam. Ajax betaalde in het seizoen 2016/17 een huursom van 2 miljoen euro aan Chelsea om de linkspoot voor een seizoen te lenen van de Londenaren.

Uiteindelijk kwam Traoré tot 39 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 13 doelpunten en 6 assists. “Het was het beste seizoen uit mijn carrière”, vertelde Traoré in het afgelopen seizoen op de clubwebsite van Ajax.

De afgelopen periode zat Traoré, 75-voudig international van Burkina Faso (19 doelpunten en 9 assists), zonder club na zijn vertrek bij Villarreal. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 9 miljoen euro, maar Ajax pikt hem dus gratis op.

Wel zal Traoré een aanzienlijk salaris en forse tekenbonus verlangen. Wat de buitenspeler, die ook in de spits en op links uit de voeten kan, gaat verdienen is niet bekend.