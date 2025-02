Cristiano Ronaldo wordt woensdag 40 en weet het zeker: 'Ik ben de beste voetballer ooit'

Cristiano Ronaldo vindt zichzelf de beste voetballer ooit. Dat laat de 39-jarige superster van Al-Nassr en Portugal weten in een uitgebreid interview met de Spaanse televisiezender LaSexta.

Door Sander de Deugd

Volgens Ronaldo, die woensdag zijn veertigste verjaardag viert, is er niemand zo compleet als hij. Snelheid, kracht, kopkracht en scoren met beide benen: hij heeft het allemaal.

“De cijfers liegen niet. Ik hoef niet op te scheppen, of ik schep op over iets dat waar is”, aldus de zelfverzekerde Ronaldo.

Dat er discussie is over de beste speler ooit, begrijpt Ronaldo. Maradona, Messi en Pelé worden vaak genoemd, maar de Portugees ziet zichzelf op een ander niveau. “Iedereen heeft zijn voorkeur, dat respecteer ik. Maar als je kijkt naar compleetheid, dan is er niemand die mij overtreft.”

Mbappé

Ronaldo ziet in Kylian Mbappé een speler die zijn pad kan volgen. De Fransman had tijd nodig om te wennen bij Real Madrid, maar begint nu écht te presteren. Volgens Ronaldo draait alles om het juiste moment kiezen. “Als ik dat kon, kan hij dat ook. Real moet hem beschermen.”

Ook thuis is Mbappé een gespreksonderwerp. Zijn zoon Mateo plaagt Ronaldo soms met de opmerking dat de Fransman beter is. “Dan zeg ik: papa is beter, ik heb veel meer gescoord.”

Een toekomst als trainer ziet Ronaldo niet zitten. Hij denkt niet dat hij de juiste persoonlijkheid heeft voor die rol. “Dat lijkt me bijna onmogelijk.”

Ondanks zijn leeftijd blijft Ronaldo van waarde op het veld. Maandag scoorde hij opnieuw twee keer voor Al-Nassr en bewees hij dat zijn carrière nog lang niet ten einde is. Ook maakt Ronaldo nog altijd deel uit van het Portugese nationale elftal.