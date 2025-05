Cristiano Ronaldo staat voor pikante transfer om mee te doen aan WK voor clubs

Cristiano Ronaldo is in onderhandeling met Al-Nassr om zijn contract te verlengen. Volgens het goed ingevoerde Saudi-Arabische medium Arriyadiah lopen die onderhandelingen moeizaam, omdat de Portugees zijn zinnen heeft gezet op een transfer.



Volgens het medium wil Ronaldo graag naar Al-Hilal. Die club, ook uit Saudi-Arabië, speelt over twee weken op het WK voor clubs, daar waar Ronaldo ook graag actief op zou zijn.



Ook het Egyptische Al-Ahly zit op het vinkentouw voor de veertigjarige spits. Die club doet eveneens mee aan het toernooi in de Verenigde Staten.



Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA, zei al eens in een interview dat hij hoopt dat Ronaldo actief zal zijn op het WK voor clubs. Nu lijkt het erop dat de vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or inderdaad op dat toernooi gaat spelen.



Ronaldo leek in een Instagram-bericht woensdagavond al zijn vertrek bij Al-Nassr aan te kondigen. Hij plaatste een foto in het shirt van Al-Nassr met daarbij de tekst: “Ik ben iedereen dankbaar. Dit hoofdstuk is voorbij.”

Mocht Ronaldo kiezen voor een stap naar Al-Hilal, dan komt hij in een team met Sergej Milinkovic-Savic, Aleksandar Mitrovic en landgenoten João Cancelo en Ruben Neves. Die club speelt in de groepsfase van het WK voor clubs tegen Real Madrid, RB Salzburg en het Mexicaanse Pachuca.



Als de topscorer van de Saudi-Arabische competitie kiest voor een transfer naar Al-Ahly, dan speelt Ronaldo tegen het Inter Miami van Lionel Messi, FC Porto en Palmeiras.