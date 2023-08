Cristiano Ronaldo is de grote held na kenmerkende goal in minuut 87

Donderdag, 3 augustus 2023 om 19:45 • Mart van Mourik

Al-Nassr heeft zich donderdagavond geplaatst voor de knock-outfase van de Arab Club Champions Cup. Tegen Al-Zamalek volstond een doelpunt van Cristiano Ronaldo in de 87ste minuut om de 1-0 achterstand weg te poetsen en een tweede plek in Groep C te veroveren: 1-1. In de kwartfinale neemt Al-Nassr het op tegen het Marokkaanse Raja Casablanca.

Al-Zamalek - Al-Nassr 1-1

Lang zag het ernaar uit dat Al-Nassr uit het toernooi voor de beste Arabische clubs geknikkerd zou worden, daar Zizo (Al-Zamalek) in de 53ste speelminuut de 1-0 aantekende. Drie minuten voor het einde van de officiële speeltijd kwam Al-Nassr toch nog op gelijke hoogte. Cristiano Ronaldo torende hoog boven de vijandige defensie uit en knikte op typerende wijze van dichtbij de 1-1 binnen. Dankzij het binnengesleepte punt eindigde de ploeg van CR7 en consorten op de tweede plek in de poule, achter Al-Shabab.