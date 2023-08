Courtois scheurt voorste kruisband; Real Madrid schakelt meteen door

Donderdag, 10 augustus 2023 om 14:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:28

Thibaut Courtois heeft zijn voorste kruisband afgescheurd, zo laat Real Madrid weten via de officiële kanalen. “Na tests bij onze speler Thibaut Courtois is vastgesteld dat hij een gescheurde voorste kruisband in zijn linkerknie heeft. De speler wordt de komende dagen geopereerd", luidt de officiële verklaring.

De blessure is een donderslag bij heldere hemel voor Real. Zaterdag begint de Koninklijke aan het nieuwe seizoen in LaLiga met een uitwedstrijd tegen Athletic Club. Hoe lang Courtois precies uit de roulatie ligt is niet bekend. Doorgaans staat voor een dergelijke blessure een revalidatie van negen tot twaalf maanden.

Courtois raakte donderdagochtend geblesseerd op de training van Real. De doelman werd huilend per brancard van het veld gedragen, zo valt te lezen in de Spaanse media. Onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat het om een scheur in zijn voorste kruisband gaat. Het is voor het eerst in zijn carrière dat Courtois tegen een zware blessure aanloopt.

Vervanger

Real Madrid gaat volgens Marca de mogelijkheid bekijken om in het restant van de transferperiode een vervanger aan te trekken voor Courtois. De nummer twee van het afgelopen seizoen heeft Andriy Lunin achter de hand als reservedoelman, maar zal hem vermoedelijk niet meteen voor de leeuwen gooien. David de Gea lijkt de meest voor de hand liggende optie. De Spanjaard is transfervrij sinds zijn vertrek bij Manchester United.