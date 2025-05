Corinthians is uitgeschakeld; Memphis Depay vertrekt met een slecht gevoel richting het Nederlands elftal

Memphis Depay verloor dinsdagnacht met zijn Corinthians met 1-0 van het Argentijnse Huracán. De Nederlander startte in de basis tijdens de laatste groepswedstrijd van de Copa Sudamericana, maar kon geen impact hebben op het scoreverloop. Door het verlies eindigt de Braziliaanse club als derde in de groep en is het uitgeschakeld voor de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Europa League.

In de groep van Corinthians zat naast Huracán ook nog het Colombiaanse América de Cali en Racing Club de Montevideo uit Uruguay. De twee laatstgenoemde speelde met 1-1 gelijk tegen elkaar tijdens de laatste speelronde.

Memphis en Corinthians hadden door het andere resultaat in de groep aan een punt genoeg om door te gaan, maar dit lukte niet. In de 47ste minuut maakte de Argentijn Franco Watson het enige doelpunt van de wedstrijd. Een wegdraaiende corner werd vanaf randje zestien opnieuw ingebracht en van dichtbij kon Watson de bal in de korte hoek langs keeper Hugo Souza werken.

Door het verlies eindigt Corinthians op acht punten, net zoveel als América de Cali. De Colombianen hebben echter een beter doelsaldo en mogen op basis daarvan door naar de knock-outfase.

Naast Memphis spelen bij Corinthians ook voormalig PSV’er André Ramalho en ex-Willem II’er Diego Palacios. Ramalho begon in de basis, terwijl de Ecuadoriaan Palacios niet bij de selectie zat.

In de Braziliaanse Série A wil het ook nog niet vlotten voor Timão. De zevenvoudig Braziliaans kampioen staat na tien wedstrijden op een teleurstellende achtste plek. Het gat naar koploper Palmeiras bedraagt zes punten.

Ook voor Memphis persoonlijk gaat het seizoen nog niet zoals gewenst. Sinds 25 april scoorde de honderdvoudig international van Oranje maar één keer in zes wedstrijden. In totaal staat de teller in de Série A voor de spits op drie doelpunten in zeven wedstrijden.