Contractverlenging was nooit dichtbij voor Simons: ‘Dan komen er twijfels’

Woensdag, 6 september 2023 om 07:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:45

Xavi Simons heeft in gesprek met De Telegraaf teruggeblikt op zijn vertrek bij PSV. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler verruilde deze zomer Eindhoven voor een avontuur bij RB Leipzig. De Duitsers huren de Oranje-international dit seizoen van Paris Saint-Germain, waar Simons nog tot medio 2027 onder contract staat. Contractverlenging bij PSV is nooit dichtbij geweest, zo maakt het dagblad op uit de mond van de spelmaker.

"Er zijn een hoop dingen gebeurd", vertelt Simons over zijn laatste weken bij PSV. "Van Nistelrooij is weggegaan en dan komen er twijfels. Ik heb er met mijn moeder, broer en zaakwaarnemer goed over nagedacht en de conclusie was dat het voor mij het beste was om een stap te maken. Van Nistelrooij is degene geweest die mij naar dit podium heeft gebracht en altijd vertrouwen in me heeft gehad. Met zo iemand wil je als jonge speler werken. Maar óók als hij was doorgegaan, weet ik niet of ik was gebleven."

Simons nam PSV op de slotdag van de competitie bij de hand tegen AZ (1-2) met twee treffers. De Eindhovenaren verzekerden zich daarmee definitief van de tweede plek en dus de voorronde van de Champions League. "Na de wedstrijd tegen AZ speelden er veel dingen", aldus Simons. "Ik voelde me aan de ene kant lekker thuis bij PSV, maar aan de andere kant wilde ik een nieuwe uitdaging, een nieuwe prikkel, omdat ik weet waar ik uiteindelijk naar toe wil. Spelen in de Bundesliga helpt me om mijn uiteindelijke doel te bereiken."

Leipzig was niet de enige club die Simons graag zag komen. "Ik had meerdere opties", erkent de vijfvoudig international van Oranje. "Veel trainers hebben me gebeld en hun plan uitgelegd. Daar ben ik ze dankbaar voor, maar ik wilde de juiste keuze maken en niet een té grote stap zetten. Na het gesprek met de trainer van Leipzig (Marco Rose, red.) wist ik waar ik heen wilde. Ik voelde dat dit een ’middenstap’ is, waardoor ik me kan laten zien op het hoogste niveau."