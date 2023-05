Concurrentie voor PSV en Feyenoord: Ajax heeft Spierings eveneens op de korrel

Vrijdag, 5 mei 2023 om 07:20 • Jordi Tomasowa

Stijn Spierings staat ook op de radar van Ajax. Dat meldt De Telegraaf vrijdagochtend. Het ochtendblad onthulde afgelopen maandag dat ook Feyenoord de 27-jarige middenvelder op de korrel heeft. Spierings loopt komende zomer uit zijn contract bij Toulouse en kan eveneens rekenen op belangstelling van PSV. Zijn zaakwaarnemer Ali Dursun wil de interesse van Nederlandse topclubs bevestigen noch ontkennen.

Spierings is gewild bij verschillende topclubs. De verdedigende middenvelder kan rekenen op belangstelling van clubs uit Spanje, Italië, Engeland, Turkije en Nederland. “Er is veel aan de hand rond Stijn”, liet zijn zaakwaarnemer Ali Dursun eerder weten aan Voetbal International. “Het gaat om grote clubs. Met alle respect, maar Stijn is op een leeftijd en op een punt in zijn loopbaan dat hij een echt grote stap kan en moet maken.”

Spierings speelde dit seizoen bij Toulouse mee in 38 officiële wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde en drie assists gaf. Hij maakte in de zomer van 2020 de overstap van Levski Sofia naar Frankrijk. Vorig jaar promoveerde Spierings met Toulouse naar de Ligue 1, waarin het op dit moment de dertiende plaats bezet.

Afgelopen zaterdag veroverde Toulouse voor het eerst in de clubgeschiedenis de Coupe de France, door FC Nantes met 1-5 te verslaan. Spierings was hierin belangrijk met een assist bij de 0-2 van Logan Costa. Hij kwam in Nederland uit voor AZ, Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk en staat bekend als een van de beste balveroveraars van Europa.