Concrete interesse in Gerrard: icoon kan mogelijk snel aan de slag in Engeland

Vrijdag, 2 juni 2023 om 22:07 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:11

Steven Gerrard is nadrukkelijk in beeld om de nieuwe manager te worden van Leeds United. Dat meldt The Telegraph. De club is op zoek naar een opvolger van Sam Allardyce, die na de degradatie in mei weer vertrok bij the Whites. Naast Gerrard worden ook Scott Parker (clubloos nadat hij in maart werd ontslagen bij Club Brugge) en Carlos Corberán (West Bromwich Albion) genoemd door de krant.

Leeds begon afgelopen seizoen met Jesse Marsch aan het roer, maar hij werd in februari ontslagen vanwege de slechte resultaten. In mei moest ook zijn opvolger Javi Garcia voortijdig vertrekken, waarna Allardyce aangesteld werd als interim-manager. Onder hem wist Leeds slecht één punt te pakken in vier wedstrijden, waardoor de eerste degradatie uit de Premier League sinds 2004 een feit werd.

Volgend seizoen is Leeds dus weer actief in de Championship, mogelijk met Gerrard als manager. De voormalig middenvelder begon zijn trainerscarrière in de jeugd van Liverpool, waarna hij in 2018 de overstap naar het Schotse Rangers maakte. In 2021 werd hij landskampioen met die club, waarna hij in november naar Aston Villa vertrok. In zijn eerste seizoen in Birmingham eindigde Gerrard met de club op de veertiende plaats. In het afgelopen seizoen ging het veel slechter, waardoor Gerrard in oktober op straat werd gezet.

Het is niet bekend of Gerrard het zelf ook ziet zitten om bij Leeds aan de slag te gaan. Mocht hij besluiten om het niet te doen, dan heeft de club dus nog twee anderen op het oog. Parker, die ook al trainer van Fulham en Bournemouth was, werd in maart al na 67 dagen ontslagen bij Club Brugge. Corberán is sinds oktober 2022 coach van West Brom, waarmee hij dit seizoen negende eindigde in de Championship.