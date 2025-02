Comeback Arsenal blijft uit: Newcastle United wint wéér en staat in finale EFL Cup

Newcastle United staat op 16 maart in de finale van de EFL Cup. The Magpies wonnen woensdagavond in de return van de halve finale met 2-0 van Arsenal, dat vorige maand met 0-2 werd geklopt. De ploeg van manager Eddie Howe staat in de eindstrijd tegenover Liverpool of Tottenham Hotspur. Die ploegen staan donderdagavond in de andere halve finale. Tottenham begint met een 1-0 voorsprong aan het duel op Anfield.

Alexander Isak had al na een paar minuten vrije doorgang en knalde hard raak in de kruising. Uit een check door de VAR bleek dat de Zweedse aanvaller nipt buitenspel stond, waardoor de vroege 1-0 werd geschrapt. Opluchting voor Arsenal, dat al na enkele minuten kansloos leek in de return op St. James's Park.

Arsenal kwam beter in de wedstrijd, zocht de aanval op en was via Martin Ødegaard heel dicht bij de 0-1. De Noorse spelmaker raakte echter van binnen de zestien de buitenkant van de paal. Uit de daaropvolgende counter teisterde Isak de paal. De rebound viel voor de voeten van Jacob Murphy, die van dichtbij de 1-0 binnen kon schuiven.

De opdracht voor Arsenal werd zo mogelijk nóg zwaarder: drie keer scoren. De bezoekers probeerden het en waren een aantal keer dichtbij de gelijkmaker. De zo gewenste 1-1 voor rust bleef echter uit voor The Gunners. Tot overmaat van ramp viel Gabriel Martinelli geblesseerd uit, met Ethan Nwaneri als diens vervanger op de vleugel.

Newcastle werd enkele minuten na rust flink geholpen door Arsenal. Doelman David Raya speelde Declan Rice door het midden aan, terwijl de middenvelder opgejaagd werd. Rice verloor de bal, waarna Anthony Gordon van dichtbij de 2-0 kon binnenschieten. Daarmee was direct duidelijk dat de fans van Newcastle de tickets en de reis naar Wembley alvast konden boeken.

Voor Arsenal was de hoop op een finaleplaats in de EFL Cup definitief verdwenen. Manager Mikel Arteta sorteerde daar op voor door Mikel Merino en Raheem Sterling in te brengen. Ødegaard en Leandro Trossard gingen voortijdig naar de kant. Ondertussen was de sfeer op St. James' Park opperbest, daar Newcastle voor de tweede keer in drie seizoenen in de finale van de EFL Cup staat.

Voor Newcastle is er op 16 maart de kans op revanche. Twee jaar geleden werd in de eindstrijd namelijk met 2-0 verloren van het Manchester United van toenmalig manager Erik ten Hag. Het wachten is nu op de tegenstander in de finale, Liverpool of Tottenham. Newcastle won overigens in 1955 voor het laatst een binnenlandse prijs.