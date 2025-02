Cody Gakpo en Virgil van Dijk scoren in heerlijke halve finale op Anfield: Arne Slot en Liverpool naar EFL Cup-finale op Wembley

Liverpool heeft donderdagavond ten koste van Tottenham Hotspur de finale van de EFL Cup bereikt. De ploeg van Arne Slot maakte de nederlaag (1-0) in de heenwedstrijd van bijna een maand geleden helemaal goed op Anfield: 4-0. Cody Gakpo, Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai en Virgil van Dijk kwamen op het scorebord namens the Reds. Liverpool treft Newcastle United, dat over twee duels afrekende met Arsenal, op zondag 16 maart in de finale op Wembley.

Slot had in tegenstelling tot de heenwedstrijd tegen Tottenham donderdagavond wél een plek in de basis ingeruimd voor Caoimhín Kelleher. Ook onder anderen Van Dijk, Ryan Gravenberch, Salah en Darwin Núñez stonden aan de aftrap. Trent Alexander-Arnold zat op de tribune, net als Alisson Becker. Micky van de Ven ontbrak aan de kant van the Spurs.

Liverpool domineerde het balbezit in de openingsfase en kwam hier en daar tot wat kansjes. Onder meer Núñez nam het vijandelijke doel een aantal keer zonder succes onder vuur. Anfield kon na een half uur spelen voor het eerst juichen, maar die blijdschap was van korte duur. Salah zag de loopactie van Szoboszlai en gaf de bal mee aan de Hongaar, die vervolgens in de verre hoek achter Tottenham-keeper Antonín Kinsky schoot.

De assistent-scheidsrechter stak direct zijn vlag omhoog, maar dat was volgens Szoboszlai de verkeerde beslissing. De herhaling maakte duidelijk dat de grensrechter dat wel degelijk goed had gezien en dus ging er terecht een streep door die openingstreffer. Gakpo schoot Liverpool nog geen vijf minuten later wél op voorsprong.

De Nederlander, die in de vorm van zijn leven verkeert onder Slot, was het eindstation van een voorzet met buitenkant voet van Salah, die waarschijnlijk eigenlijk bedoeld was voor Szoboszlai. De middenvelder kwam daar echter niet bij en zag vervolgens hoe Gakpo de bal op zijn slof nam en raak schoot: 1-0 voor Liverpool. Dat was alweer de zestiende goal van de Oranje-international dit seizoen.

Op slag van rust waren de rollen omgekeerd. Dit keer gaf Gakpo voor op Salah, die het vervolgens ook met een volley probeerde. Kinsky had op de poging van de Egyptenaar wél een antwoord en hield zijn ploeg daardoor voor even op de been. De statistieken logen er bij rust niet om: Liverpool had het grootste deel van het balbezit (73%) en noteerde elf schoten (waarvan vier op doel) tegenover één poging van Tottenham, die niet eens tussen de palen ging.

Na rust gingen the Reds verder waarmee ze gebleven waren: het creëren van kansen. De tweede goal kon na bijna dertig seconden al vallen, ware het niet dat het schot van Salah in het zijnet belandde. In de daaropvolgende corner kopte Szoboszlai in de handen van Kinsky. Heel lang duurde het echter niet voordat de Londense muur wederom gebroken was, want de thuisploeg kwam na 51 minuten spelen op 2-0 en pakte daardoor de voorsprong over twee duels.

Salah zag een goede loopactie van Núñez, maar zijn pass leek net te hard. De Uruguayaanse spits kwam door zijn snelheid echter tóch bij die bal en was dus eerder dan de uitgekomen Kinsky, die Núñez raakte en hem naar de grond zag gaan. Scheidsrechter Craig Pawson kon niet anders dan naar de stip wijzen. Dat was slim gedaan van Núñez.

Salah eiste de penalty op, stuurde Kinsky naar de verkeerde hoek en schoot fenomenaal raak in de linkerbovenhoek: 2-0. Zelfs wanneer de Tsjechische doelman van the Spurs de goede kant op was gegaan had hij geen antwoord gehad op die pegel van de publiekslieveling van Anfield. Ange Postecoglou besloot kort na die treffer van Salah in te grijpen en Yves Bissouma en Pape Matar Sarr naar de kant te halen voor respectievelijk Pedro Porro en Lucas Bergvall.

Kort na het verstrijken van het uur maakte Gakpo de verkeerde keuze. De rechtspoot kreeg de bal aan de linkerkant van het strafschopgebied en besloot voor eigen succes te gaan. Daar had de Nederlander moeten afleggen op Núñez, die er in het midden van het strafschopgebied veel beter voorstond. Het schot van Gakpo ging op de buitenkant van de paal.

Na 75 minuten kwam er aan alle hoop van Tottenham alsnog een einde, ditmaal dankzij Szoboszlai. De ingevallen Alexis Mac Allister gaf de bal mee aan de in het centrum opgedoken Conor Bradley. De jonge back en vervanger van Alexander-Arnold tikte vervolgens door naar Szoboszlai, die oog in oog met Kinsky rustig bleef en raak schoot: 3-0. Kort nadat Heung-min Son de lat had geraakt namens Tottenham kwam ook Van Dijk nog op het scorebord. De aanvoerder kopte een corner van Mac Allister heerlijk binnen: 4-0.