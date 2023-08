Coach van het Jaar Sarina Wiegman verrast enorm met bijzondere wending in speech

Donderdag, 31 augustus 2023 om 19:33 • Mart van Mourik

Na afloop van de Champions League-loting is Sarina Wiegman door de UEFA verkozen tot vrouwelijke Coach van het Jaar. Opvallend genoeg draagt de bondscoach van Engeland haar prijs op aan de nationale ploeg van Spanje, die momenteel staakt vanwege de controversiële kus van bondsvoorzitter Luis Rubiales aan Jenni Hermoso.

Op 20 augustus verloor Wiegman met het Engelse nationale team nog de WK-finale van Spanje, maar de bondscoach stelt zich uiterst sportief en strijdbaar op. Direct na de uitreiking richt de coach zich tot het Spaanse vrouwenelftal, dat Wiegman steunt door haar prijs aan de opponent in de verloren finale op te dragen. Ze doelt op de omstreden kus van Rubiales na het binnenhalen van de WK-titel.

Sarina Wiegman is verkozen tot Vrouwelijke Coach van het Jaar! ??

En ze draagt de prijs op aan het Spaanse vrouwenelftal ??????#ZiggoSport #UCLdraw pic.twitter.com/Zmf1L96Mze — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 31, 2023

Na het in ontvangst nemen van de prijs neemt Wiegman plotseling het woord. "Bedankt iedereen voor het stemmen. Ik voel me enorm vereerd en het is een speciaal gevoel. Ook wil ik iedereen bedanken die betrokken is geweest bij the Lionesses. Toch voelt het enigszins vreemd”, zo snijdt ze de problemen rond de Spaanse vrouwenploeg aan.

“We weten allemaal van de issues bij de Spaanse vrouwen. Het doet me erg pijn als een coach, als een moeder van twee dochters, als echtgenote en als mens. Er is nog steeds een lange weg te gaan in het vrouwenvoetbal, en in de samenleving. Ik draag deze prijs op aan het Spaanse team, dat fantastisch speelde en waar iedereen van genoot. Ik geef de ploeg een groot applaus, en ik hoop dat u meeklapt”, aldus Wiegman, die luid applaus krijgt voor haar speech.

A new video appears inside the bus of the Spanish women's team about the kiss of Luis Rubiales.



Jenni Hermoso's reaction with her teammates on the national team bus. pic.twitter.com/5f6ubOegDw — Bleed Barcelona (@bleed_barcelona) August 30, 2023

Opvallend genoeg kwam er afgelopen dinsdag overigens een video aan het licht van de festiviteiten van de Spaanse vrouwen na afloop van de finale. De video zorgde voor een nieuwe wending aan de soap die al langere tijd gaande is. Te zien is namelijk dat Hermoso samen met haar ploeggenoten lachte om de beelden van de kus. Bovendien werd president Rubiales luidkeels toegezongen bij het betreden van de bus.

Ook is op de beelden te zien dat de speelsters van de Spaanse selectie 'beso, beso, beso' roepen: het Spaanse woord voor 'kus'. Enkele momenten later stapte Rubiales zelf ook de bus in, onder luid gejuich. "Stop ermee, jullie laten me nog blozen", reageert hij. Hoewel op de nieuw opgedoken beelden dus lijkt alsof Hermoso geen problemen had met de kus, gaf ze later aan dat het zonder toestemming gebeurde en ze er niet blij mee was. "Ik voel me kwetsbaar en het slachtoffer van een agressie, een impulsieve daad, ongepast en zonder enige instemming van mijn kant. Simpel gezegd, ik werd niet gerespecteerd", zei ze vrijdag.

De kus bracht Rubiales flink in opspraak. Veel prominenten vinden dat hij moet aftreden, maar zelf weigert hij dat vooralsnog. Wel heeft de FIFA Rubiales al voor negentig dagen geschorst. Diverse Spaanse media suggereren bovendien dat de Spaanse voetbalbond om die reden uit de UEFA dreigt. Welke invloed de nieuw opgedoken beelden gaan hebben op de ontstane ophef, zal moeten blijken.