Clubicoon sceptisch over functie bij Ajax: 'Dat betekent dat ik mijn leven...'

Ajax veroverde dertig jaar geleden de Champions League. Jari Litmanen was destijds één van de vedetten van de zeer succesvolle ploeg van toenmalig trainer Louis van Gaal. Litmanen heeft Ajax voor altijd in zijn hart zitten, maar weet niet of hij ooit permanent terugkeert in Amsterdam.

Een terugkeer bij Ajax is regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Edwin van der Sar, Marc Overmars en Danny Blind hebben de Finse oud-middenvelder geregeld benaderd om over een functie in de Johan Cruijff ArenA te praten.

''De vraag 'wil je terug naar Ajax?' stellen is heel simpel. Maar er komt zoveel bij kijken'', zo benadrukt Litmanen (54) in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad.

De voormalig Ajacied verwijst in dat kader naar zijn thuissituatie met een vrouw uit Estland en kinderen. ''Mijn leven is heel anders geworden in Estland. En Ajax komt niet naar Estland.''

''Ik ben in mijn leven in zeven landen geweest. Een volgende verhuizing betekent dat ik mijn hele leven weer anders moet organiseren. Het is niet even in het vliegtuig stappen'', verduidelijkt de Fin één en ander.

Litmanen maakt een vergelijking met medewerkers van Ajax die woonachtig zijn in Amsterdam. ''Als zij stoppen, blijft de rest van hun leven hetzelfde. Bij mij verandert mijn paspoort dan zelfs.''

''Ajax is mijn club en ik help graag. Daar waar ik kan. Verder weet ik echt niet wat de toekomst mij brengt. Ik ben nu vooral blij dat ik weer kan 'leven''', zo besluit de Champions League-winnaar van 1995.