Club Brugge kan met 11 punten groot slachtoffer worden van mogelijke salonremise in Champions League

De competitiefase van de Champions League zit er bijna op. Feyenoord is al voor 100 procent zeker van een plek in de tussenronde en mogelijk ligt er zelfs nog directe plaatsing voor de achtste finales in het verschiet, terwijl PSV met 99,99 procent zekerheid kan zeggen dat het ticket voor de tussenronde binnen is. In de laatste speelronde ligt er verder nog een salonremise op de loer.

Dinsdagavond wist PSV met grootse moeite een 2-3 overwinning uit het vuur te slepen op bezoek bij Rode Ster Belgrado. Daarmee zijn de Eindhovenaren wel vrijwel verzekerd van een plek in de tussenronde, want alleen een minimale 0-7 thuisnederlaag tegen Liverpool zou, als alle overige omstandigheden verkeerd vallen, nog roet in het eten kunnen gooien.

Feyenoord won op indrukwekkende wijze van Bayern München (3-0) en is ook mathematisch al zeker van een ticket naar de volgende ronde. Bij een zege op Lille OSC op de laatste speeldag van de competitiefase kunnen de Rotterdammers zelfs nog bij de eerste acht eindigen.

Er zijn ook teams die nog niet zeker zijn van een plek in de volgende ronde van het miljardenbal. Zo is RB Leipzig (drie punten) al definitief uitgeschakeld en staat Manchester City (acht punten) nog altijd aan de verkeerde kant van de streep.

Op dit moment zijn VfB Stuttgart en Paris Saint-Germain (tien punten) ook nog niet veilig, maar die teams treffen elkaar in een onderling duel. Mochten de partijen ervoor kiezen om gelijk te spelen, dan zijn beide clubs verzekerd van een plek in de tussenronde. Stuttgart zou dan alleen nog uitgeschakeld kunnen worden als Dinamo Zagreb met minimaal 0-7 van AC Milan wint.

De salonremise kan grote gevolgen hebben voor Club Brugge (elf punten), dat zijn laatste wedstrijd tegen Manchester City speelt. Als de Belgen verliezen, dan bestaat de kans dat ze uitgeschakeld zijn. Naast de salonremise en een zege van Manchester City moet Benfica (tien punten) dan wel een punt halen op bezoek bij Juventus en moet Sporting Portugal (tien punten) thuis een punt halen tegen het uitgeschakelde Bologna.

Club Brugge zou door zijn slechte doelsaldo (-2) dus uitgeschakeld kunnen worden als de Portugese teams niet verliezen en als er daadwerkelijk een afspraak wordt gemaakt tussen VfB Stuttgart en PSG over een gelijkspel. Bij de bookmakers wordt de kans op een salonremise ook steeds groter geacht.