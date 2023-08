Cillessen reageert op ontbreken in voorselectie Nederlands elftal

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 10:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:10

Jasper Cillessen had zich de start van het nieuwe voetbalseizoen ongetwijfeld heel anders voorgesteld. De doelman heeft na twee speelronden al zes keer moeten vissen en leed vrijdagavond met NEC de tweede competitienederlaag van het seizoen bij Heracles Almelo (2-1). Tot overmaat van ramp werd Cillessen door bondscoach Ronald Koeman ook nog eens niet opgenomen in de voorselectie van Oranje.

NEC begon goed aan het duel met Heracles, kwam ook op voorsprong, maar verloor in de tweede helft de controle over het duel en zag de thuisploeg de wedstrijd omdraaien. "Ik moet zeggen dat ik er nog steeds ondersteboven van ben", aldus Cillessen bij ESPN. "Deze komt wel hard aan. Zowel het spel als de uitslag komen hard aan. Ik denk dat we het in de eerste helft goed voor elkaar hadden. Zij hadden wel mogelijkheden, maar geen grote kansen. Je moet zelf de 0-2 maken."

Anas Ouahim bezorgt @HeraclesAlmelo de eerste zege van het seizoen! ?3??#hernec — ESPN NL (@ESPNnl) August 18, 2023

Cillessen werd bij de tweede Almelose treffer lelijk te kijk gezet door Anas Ouahim, die een zogeheten 'dwarrelbal' produceerde en de NEC-doelman op het verkeerde been zette. "Er staan heel veel mensen voor mij en ik zie de bal pas laat", analyseert Cillessen. "Ik maak een stap naar rechts om de bal te zien, maar op het moment dat hij hem raakt dwarrelt hij de andere kant op. Dan sta je er heel lullig bij."

Woedende NEC-fans wachten spelersbus op en eisen vertrek van Meijer

Tientallen boze fans van NEC hebben vrijdagavond de spelersbus opgewacht. Lees artikel

Tot slot wordt Cillessen gevraagd naar het ontbreken in de voorselectie van Oranje. "Vandaag kwam de voorselectie naar buiten en daar zat jouw naam niet bij. Hoe kwam dat aan bij jou?", aldus verslaggever Sjors Blaauw. "Ik had het al eerder te horen gekregen van Patrick Lodewijks (keeperstrainer, red.), dus het was voor mij geen verrassing." Blaauw vraagt vervolgens of Cillessen kon leven met de uitleg van Lodewijks, waarop hij 'ja' antwoordt.

Koeman maakte vrijdag zijn voorselectie bekend voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland (7 september) en Ierland (10 september) en ruimde een plek in voor Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Andries Noppert (sc Heerenveen) en Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion). De definitieve selectie wordt bekendgemaakt op vrijdag 1 september. Tijdens de Final Four van de Nations League was Bijlow de eerste keus van Koeman.

Reactie Mario Been

Mario Been acht het niet ondenkbaar dat het tijdperk Cillessen bij Oranje ten einde is. "Dat zou zomaar kunnen, ook gezien zijn leeftijd", aldus de analist. "Er komen allemaal jonge keepers aan. Hij kwam terug naar Nederland om zich in de kijker te spelen bij Oranje, maar hij heeft de boot gemist. Dat heeft te maken met het feit dat er betere keepers zijn op dit moment. Hij zal zijn stinkende best moeten doen. Wat vandaag niet is, kan morgen weer anders zijn. Ook dat is de voetballerij."