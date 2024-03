Cillessen gaat er frontaal in bij Milan van Dongen: ‘Jij hebt mij uitgelachen!’

Jasper Cillessen heeft zaterdagavond zijn gram gehaald bij Milan van Dongen. De doelman van NEC stopte in de gewonnen thuiswedstrijd tegen PSV (3-1) een strafschop en had na afloop nog een appeltje te schillen met de verslaggever van ESPN.

PSV keek al tegen een 3-1 achterstand aan, toen Luuk de Jong een uitgelezen kans kreeg om de spanning terug te brengen. De spits mocht tien minuten voor tijd aanleggen vanaf elf meter, maar faalde. Na afloop verscheen Cillessen voor de camera.

Het interview begon nog vriendelijk. "Dit is wel een aparte dag ja", aldus een opgewekte Cillessen bij ESPN. "De laatste die ik pakte telde niet en daar heb jij nog om gelachen, dus nu kan ik lachen."

"Daar heeft men om gelachen", haast Van Dongen zich te zeggen. "Jij ook!", antwoordt Cillessen. "Ik heb je podcast gezien. Maar dat maakt niet uit. Nee, ga nou niet terugkrabbelen. Jij hebt mij ook uitgelachen."

"Jij zei dat ik blind de hoek in ging de vorige keer. Maar dat maakt niet uit. Nu heb ik 'm. Dit is niet de eerste die ik pak. Ik heb er ook een keer een van Lionel Messi gepakt, dus het kan slechter. Maar ik geef toe: het is niet mijn specialiteit."

"Ik zei tegen Luuk de Jong: 'Drie keer is scheepsrecht'", aldus Cillessen. "Ik wachtte en ging vol naar rechts. Dan is dit wel lekker. Het was even wachten of er geen verkeerde inlopers waren, maar hij telde."

Cillessen geeft aan dat hij een jaar geleden 'vrij diep zat'. "Ik heb privé wat problemen gehad en dat heeft zijn weerslag gehad. Dan ga je rare dingen doen op het veld, helaas. Maar ik heb veel mensen gesproken en dingen positief afgesloten."

Door de overwinning van NEC komt er een einde aan een lange reeks ongeslagen wedstrijden voor PSV. Op 24 januari vorig jaar, 432 dagen geleden, verloren de Eindhovenaren voor het laatst een wedstrijd in de Eredivisie tegen FC Emmen.

