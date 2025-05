Christopher Nkunku wil Chelsea verlaten en hoopt op nieuw bod van Europese grootmacht

Christopher Nkunku en Chelsea gaan deze zomer naar verwachting uit elkaar, schrijft journalist Ben Jacobs namens GiveMeSport. De Fransman heeft de hoge verwachtingen niet helemaal waar kunnen maken en hoopt op een nieuw bod van Bayern München, dat afgelopen winter al concreet was.

Nkunku kwam in de zomer van 2023 voor 60 miljoen euro van RB Leipzig, waar hij de grote ster was. Bij Chelsea verwachtte men dan ook het nodige van de inmiddels 27-jarige multifunctionele aanvaller, maar het huwelijk viel tegen voor beide partijen.

Van een winterse transfer kwam het afgelopen seizoen dus niet, maar Nkunku wil de stap naar Bayern alsnog graag maken en hoopt dat der Rekordmeister zich opnieuw voor hem gaat melden.

Chelsea eiste destijds, volgens Jacobs, 'meer dan 60 miljoen euro' voor Nkunku, een bedrag dat Bayern niet op tafel wilde leggen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen in de zomer, al is het onduidelijk in hoeverre Bayern nog interesse heeft.

Nkunku heeft in Londen een contract tot medio 2029 en kwam tot op heden tot 56 optredens voor the Blues. Daarin liet hij zeventien goals en elf assists noteren. Het geringe aantal wedstrijden komt mede door blessureleed, waar hij met grote regelmaat last van heeft gehad.

Nkunku staart zich echter niet blind op Bayern en is ook bereid te luisteren naar aanbiedingen uit de Premier League. Tottenham Hotspur heeft geïnformeerd is momenteel de belangrijkste Engelse gegadigde om de technicus over te nemen.

Nkunku was net op tijd fit om deel uit te maken van de selectie voor de Conference League-finale tegen Real Betis. De rechtspoot kwam niet van de bank af, maar zag zijn ploeggenoten wel een 4-1 zege behalen.