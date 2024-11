Chelsea rekent ook af met FC Heidenheim en blijft foutloos in Conference League

Chelsea is nog altijd foutloos in de Conference League. In de vierde speelronde gingen the Blues op bezoek bij de Duitse stuntploeg FC Heindenheim. De Bundesliga-sensatie van vorig seizoen bood knap partij, maar moest door treffers van Christopher Nkunku en Mykhaylo Mudryk toezien hoe de uitploeg er met de drie punten vandoor gingen.

Chelsea-trainer Enzo Maresca was vanzelfsprekend weer flink aan het puzzelen geraakt met zijn basiself. Zo verschenen onder meer Filip Jørgensen, Tosin Adarabioyo, Cesare Casadei, Kiernan Dewsbury-Hall en Marc Guiu, allen veroordeeld tot reserverollen in de Premier League, aan de aftrap.

In het eerste bedrijf waren er lange tijd kansen voor beide doelen, waarvan de meesten waren voor de bezoekers. Namens Chelsea was Jørgensen belangrijk met een aantal reddingen, aan de kant van Heidenheim onderscheidde Kevin Müller zich meermaals.

De 33-jarige Duitser was met name een behoorlijke sta-in-de-weg voor de jonge spits Guiu. De Spanjaard had in het eerste half uur tot wel drie keer kunnen scoren, maar even vaak was Müller hem de baas.

Na ruim een half uur meenden de Londenaren recht te hebben op een strafschop. Mudryk kwam klem tussen twee Heidenheim-verdedigers en ging naar de grond, maar ook na een VAR-check legde arbiter Serdar Gözübüyük de bal niet op de stip.

Snel na rust wist Chelsea dan toch de ban te breken. Jadon Sancho bracht de bal de zestien in en vond daar Nkunku, die fenomenaal aannam en met scherp schoot: 0-1.

Ook in de tweede helft wilde het maar niet lukken voor Guiu. Slechts enkele minuten na de openingstreffer had het talent tot tweemaal toe de 0-2 op de schoen, maar twee keer liet hij na de bal achter Müller te werken.

Tien minuten voor het einde van het duel, in een fase waarin Heidenheim nadrukkelijk op zoek was naar de gelijkmaker, passeerde Maximilian Breunig doelman Jørgensen, maar dat deed hij vanuit buitenspelpositie. In de slotfase zou het de invaller nog een keer gebeuren.

Tussen de twee afgekeurde treffers door gooide Chelsea de wedstrijd in het spreekwoordelijke slot. Na een vlotte aanval over rechts bereikte Sancho Mudryk in het strafschopgebied. De Oekraïner werkte voortreffelijk en snoeihard af in de rechterbovenhoek: 0-2. Casadei zou het einde van het duel niet halen: de jonge Italiaanse middenvelder ontving in de slotfase zijn tweede gele kaart.

Zo sluiten the Blues ook de vierde Conference League-wedstrijd winnend af en gaat het nog altijd aan kop, nu met twaalf punten. Heidenheim lijdt het eerste Europese puntenverlies en staat voorlopig met negen punten op een verdienstelijke zesde plaats.