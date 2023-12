‘Chelsea informeert bij Arsenal naar ontevreden bankzitter van 30 miljoen’

Chelsea gaat een poging wagen om Aaron Ramsdale los te weken bij Arsenal, zo melden onder meer The Mirror en Daily Mail. De 25-jarige doelman is zijn plek onder de lat kwijtgeraakt en moet op Stamford Bridge als vervanger dienen van Robert Sánchez. Laatstgenoemde staat voorlopig an de kant met een blessure.

Ramsdale had een belangrijk aandeel in het bereiken van de tweede plek van afgelopen seizoen, maar moet dit jaar genoegen nemen met een rol op de reservebank. De huidige jaargang verscheen hij slechts in vijf Premier League-duels aan de aftrap.

Manager Mikel Arteta rouleert dit seizoen stevig door met zijn doelmannen en geeft over het algemeen de voorkeur aan David Raya. De van Brentford overgekomen goalie staat op elf wedstrijden in de Premier League namens the Gunners.

Voor Ramsdale zou er zomaar een einde kunnen komen aan zijn uitzichtloze situatie, daar Chelsea serieus van plan lijkt om de interesse door te drukken. Kepa Arrizabalaga wordt momenteel verhuurd aan Real Madrid, waardoor the Blues een serieus keepersprobleem hebben na de blessure van Sánchez.

Ook voor Arsenal zou de (tijdelijke) uittocht van Ramsdale een uitkomst kunnen zijn, daar de goalie naar verluidt een aanzienlijk salaris opstrijkt. De Engelsman werd twee jaar geleden voor een slordige dertig miljoen overgenomen van Sheffield United, een aanzienlijk bedrag voor een keeper.

Blessure Sánchez

"Als je nummer één keeper geblesseerd raakt, is dat zeker een speler die we gaan missen", zei Mauricio Pochettino vrijdag over de blessure van zijn doelman. "Maar we hebben genoeg spelers die klaar staan als het moment erom vraagt. Die jongens werken er elke dag keihard voor."

Zaterdagmiddag werd het doel van Chelsea verdedigd door Djordje Petrovic. De 24-jarige Serviër kwam dit jaar over van New England Revolution en hield bij zijn tweede optreden - vorige week verloor Chelsea van Everton - zijn doel schoon tegen Sheffield United (2-0).

