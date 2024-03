Arsenal-doelman Aaron Ramsdale gaat kort voor rust gruwelijk in de fout

Aaron Ramsdale ging kort voor het rustsignaal bij Arsenal - Brentford gruwelijk in de fout. De doelman van the Gunners dacht een terugspeelbal rustig weg te kunnen schieten, maar kwam daarbij bedrogen uit. Yoane Wissa blokte de uittrap van Ramsdale en zag de bal tot zijn geluk in het doel belanden: 1-1.

De gelijkmaker van Brentford kwam redelijk onverwacht en in de vierde minuut van de blessuretijd in de eerste helft. Ramsdale was zichtbaar aangeslagen na zijn grove blunder en de camera bracht al snel de balende manager Mikel Arteta in beeld.

Ramsdale was twee seizoenen lang de onbewiste nummer een onder de lat bij Arsenal. Dat veranderde afgelopen zomer, toen Arteta David Raya ophaalde bij Brentford en hem de voorkeur gaf boven de Engelse doelman. Raya kreeg in het begin de nodige kritiek, maar lijkt inmiddels het vertrouwen te hebben van de Arsenal-familie.

?????????????? Ramsdale ?? Uitgerekend in die ene wedstrijd dat hij weer mag keepen, gaat hij enorm de fout in ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague ‚ÄĒ Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) March 9, 2024

Arsenal huurt Raya overigens van Brentford en vanwege onderlinge afspraken kan de doelman uit Spanje deze zaterdag niet keepen tegen zijn oude ploeg. Raya behoort ook niet tot de wedstrijdselectie van de titelkandidaat uit Noord-Londen.

Wint Arsenal zaterdag van Brentford, dan is de koppositie in de Premier League voor de Londense club. Titelconcurrenten Liverpool en Manchester City staan zondag tegenover elkaar op Anfield.

