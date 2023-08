Chelsea en Liverpool spelen gelijk na boeiend duel; Maatsen maakt PL-debuut

Zondag, 13 augustus 2023 om 19:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:41

Na een uiterst boeiende middag op Stamford Bridge hebben Chelsea en Liverpool een punt overgehouden aan hun openingsduel in de Premier League. Beide ploegen kregen meerdere, grote kansen, maar uiteindelijk werd er twee keer gescoord: 1-1. Luis Díaz opende de score na een weergaloze steekpass van Mohamed Salah. Nog voor rust zorgde Axel Disasi voor de eindstand. Ian Maatsen viel tien minuten voor tijd in bij Chelsea en maakte zo zijn debuut in de Premier League.

Chelsea-manager Mauricio Pochettino had een basisplaats in huis voor nieuwelingen Robert Sánchez, Disasi en Nicolas Jackson. Laatstgenoemde stond in de spits en werd op de vleugels bijgestaan door Raheem Sterling en Carney Chukwuemeka. Ben Chilwell en Reece James vertolkten als buitenste middenvelders in het 3-4-2-1-systeem een belangrijke rol. Aan de kant van Liverpool stond aanvoerder Virgil van Dijk in het centrum met Ibrahima Konaté. Cody Gakpo stond op het middenveld met nieuwelingen Alexis Mac Allister en Dominik Szoboszlai, terwijl de aanval gevormd werd door Salah, Díaz en spits Diogo Jota.

Beide ploegen werden in de openingsfase direct dreigend. Zo leek Enzo Fernández op weg naar de openingstreffer, ware het niet dat Konaté een uitstekende sliding inzette. Aan de andere kant bracht Gakpo de bal bij Salah. De Egyptenaar kreeg de bal wat achter zich, maar kwam toch tot een gekruld schot en trof de lat. Jackson was ook dicht bij een treffer, maar hij kwam een teenlengte tekort om een scherpe voorzet van Reece James binnen te tikken. Liverpool scoorde vervolgens wel. Salah werd aan de rechterkant gevonden en had een heerlijke steekpass in huis richting de tweede paal, waar Díaz attent op reageerde door de bal behendig binnen te sliden: 0-1.

Even voor het half uur dacht Salah de volgende mokerslag uit te delen. Weer ging er een heerlijke steekpass aan vooraf, dit keer van Trent Alexander-Arnold, waarna Salah het hoofd koel hield en Sánchez passeerde. De vleugelspeler bleek echter buitenspel te hebben gestaan: goal afgekeurd. The Blues waren de onderliggende partij, al was het Londense gevaar nooit ver weg. Een hoekschop leek op niets uit te draaien, maar in de rebound was het alsnog raak. Chilwell kopte de bal goed terug de zestien in, waarna Disasi van dichtbij kon binnenschieten: 1-1. Chilwell leek ogenblikken later zelf voor de 2-1 te zorgen. De verdediger omspeelde Alisson en rondde af, maar bleek millimeters buitenspel te hebben gestaan.

Ook in de tweede helft lag het tempo hoog en zochten beide ploegen de aanval. Van Dijk kwam vlak na rust dicht bij een treffer. De aanvoerder kreeg ruimte op de punt van de zestien en besloot uit te halen. Zijn inzet vloog enkele decimeters over de kruising. Uit de volgende hoekschop van the Reds maakte Jackson hands. Arbiter Anthony Taylor legde het spel even stil, maar liet verder spelen. Namens Chelsea was Chilwell opnieuw dicht bij een treffer. In alle vrijheid stuitte hij op Alisson.

De Braziliaan zag dat het moordende tempo wat lager kwam te liggen, maar moest twintig minuten voor tijd opnieuw handelend optreden. Dit keer pareerde hij een schot van Jackson. Een kwartier voor tijd werd Salah naar de kant gehaald voor Harvey Elliott, wat tot zichtbare boosheid leidde bij de Egyptenaar. In de slotfase kwam invaller Darwin Núñez dichtbij met een fraai afstandsschot, terwijl Chelsea meer had moeten doen met een kansrijke counter. Maatsen viel tien minuten voor tijd in en maakte zo zijn Premier League-debuut.

