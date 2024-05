Chelsea bekroont sterke eindsprint met zesde plaats en gaat Europa in

Chelsea is er na een dramatische seizoenstart en een sterke comeback in geslaagd om een Europees ticket te grijpen. The Blues wonnen met de nodige moeite van AFC Bournemouth (2-1), wat genoeg was om op de zesde plaats te eindigen in de Premier League. De beloning volgt in de vorm van een Europees ticket. Of het Conference League of Europa League wordt, hangt af van de uitslag in de FA-Cup finale. Bournemouth eindigt als twaalfde.

Aan de kant van Chelsea verscheen Thiago Silva voor de laatste keer aan de aftrap bij Chelsea. De Braziliaan vertrekt na dit seizoen naar Fluminense. Noni Madueke begon in de basis en ook bij Bournemouth verschenen er ex-Eredivisionisten aan de aftrap. Justin Kluivert, Enes Ünal, Milos Kerkez en Marcos Senesi kregen een basisplaats.

De wedstrijd was net een minuut oud toen Jackson in de zestien stormde en zijn schot richting de korte hoek gekeerd zag worden door doelman Neto. Niet veel later leek Raheem Sterling recht te hebben op een strafschop na een onhandige overtreding van zijn directe tegenstander. Chelsea bleef beter en probeerde het ditmaal via Conor Gallagher, die naast schoot.

Na een snelle counteraanval gaf Sterling mee aan Cole Palmer, die met zijn linker de verre hoek probeerde te vinden. De Young Player of the Year van de Premier League schoot echter net naast. Even later was het alsnog raak voor Chelsea.

Sterling werd de diepte in gestuurd, maar kon uiteindelijk niet uithalen omdat Neto goed uit zijn doel kwam. De Braziliaanse goalie zag tot zijn schrik dat Caicedo het probeerde vanaf de middenlijn, sprintte terug richting doel, maar was te laat. De inzet van Caicedo viel schitterend binnen: 1-0.

??????. ??????. ????????!???? Moises Caicedo schiet raak voor Chelsea vanaf de middellijn! ?????? ??????? ??????? ? ?? Viaplay én Viaplay TV #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 19, 2024

Bournemouth was duidelijk de mindere, al kreeg het ook wel een paar mogelijkheden en zat het de bezoekers niet altijd mee. Een heerlijke pegel van Antoine Semenyo scheerde de lat en leverde uiteindelijk niets op voor Bournemouth. Marcus Tavernier was eveneens enkele malen dreigend, maar Djordje Petrovic stond paraat.

De tweede helft begon knotsgek. Allereerst maakte Sterling er 2-0 van, door na een één-tweetje met Palmer in de korte hoek en via de weinig overtuigende Neto raak te schieten. Bournemouth rechtte de rug echter en kwam op 2-1, toen Ünals schot door Benoît Badiashile in eigen doel werd gewerkt.

De aansluitingstreffer gaf Bournemouth het nodige vertrouwen en the Cherries gingen nadrukkelijk op jacht naar de gelijkmaker. Die kwam er meermaals bijna, maar Dominic Solanke en Dango Ouattara hadden het vizier niet op scherp staan. Dat bleek met name vlak voor tijd, toen Solanke uit een scrimmage een opgelegde kans liet liggen door van dichtbij over te schieten.

Als Manchester City de FA Cup wint, is Chelsea komend seizoen actief in de Europa League. Als Manchester United het bekertoernooi op zijn naam schrijft, resteert de Conference League voor de ploeg van manager Mauricio Pochettino.

