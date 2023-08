Castore luistert naar langgekoesterde wens van Feyenoord-fans met derde shirt

Woensdag, 23 augustus 2023 om 15:33 • Wessel Antes • Laatste update: 15:41

Ook het derde tenue dat Feyenoord en Castore op de markt brengen is uitgelekt. De Britse shirtsponsor is van plan om het derde tricot vanaf donderdagochtend te verkopen, maar de presentatiefoto met onder meer Quilindschy Hartman, Ramiz Zerrouki en Mats Wieffer is reeds in handen van 1908.nl. Feyenoord gaat een deel van de wedstrijden dit seizoen spelen in een wit shirt met groene accenten, de kleuren waar supporters al jaren naar vragen. Het thuis- en uittenue lekten eerder dit seizoen eveneens uit.

Feyenoord en Castore hebben hoogstwaarschijnlijk voor deze kleurencombinatie gekozen omdat een groot deel van de supporters daar al jaren om vraagt. De Rotterdamse stadskleuren komen echter niet vaak voor op tenues van Feyenoord, want het is pas de zesde keer in de clubgeschiedenis dat de Stadionclub een shirt uitbrengt waarin wit de primaire kleur is. De laatste keer was in het seizoen 2005/06, toen Kappa nog shirtsponsor was.

UITGELEKT • Dit is het derde tenue van #Feyenoord en Castore! https://t.co/SxdH8jaNZR — 1908.nl (@1908nl) August 23, 2023

De samenwerking tussen Feyenoord en Castore verloopt tot dusver allesbehalve soepel. Het Britse kledingmerk kampt met leveringsproblemen, waardoor het ook nog niet duidelijk is wanneer het Europese shirt van de Rotterdammers uitkomt. Bovendien is de voorraad van de tot dusver uitgebrachte shirts schaars, evenals de voorraad van de shirtbedrukking. De fanshops zijn daardoor een stuk leger dan in voorgaande seizoenen, terwijl Feyenoord ook veel klachten krijgt over de kwaliteit van Castore. Logo’s zijn verkeerd bedrukt, bedrukking laat los en shirts scheuren binnen de kortste keren. In het uitduel van afgelopen zondag met Sparta (2-2) werd het shirt van buitenspeler Igor Paixão ook uit elkaar getrokken na vasthouden van Vito van Crooij.

Castore ging onlangs in gesprek met het Algemeen Dagblad over de problemen. “Na het kampioenschap kwamen er krachten los die groter waren dan onze productiecapaciteit. De vraag was toen zó groot, dat was bijna niet in te schatten. We raakten heel snel door onze eerste levering heen en kunnen pas sinds anderhalve week weer langzaam aanvullen. Inmiddels zijn de meeste artikelen weer voorradig. Het klopt dat er wat opstartproblemen zijn geweest. Dat is niet ongebruikelijk als er een nieuwe kledingpartner komt. Dat is een grote operatie."

Het kapotte shirt van Paixao zondag.