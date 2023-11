Casemiro zadelt Ten Hag met nieuw probleem op bij Manchester United

Vrijdag, 3 november 2023 om 14:47 • Jan Hoeksema • Laatste update: 15:19

De lijst van blessures bij Manchester United wordt langer en langer. De club van Erik ten Hag maakt vrijdagmiddag namelijk bekend dat Casemiro voor 'meerdere' weken aan de kant staat met een blessure. De Braziliaan moest noodgedwongen het veld vroegtijdig verlaten tijdens de bekerwedstrijd tegen Newcastle United woensdag (0-3 verlies).

"Casemiro zal een aantal weken moeten toekijken vanwege een hamstringblessure die hij woensdag opliep tijdens de Carabao Cup-nederlaag tegen Newcastle United", schrijft United op de clubwebsite.

"De Braziliaanse middenvelder werd tijdens de rust gewisseld vanwege de kwetsuur, en uit de daaropvolgende evaluatie is gebleken dat er sprake is van een spierverrekking die hem een aantal weken buiten spel zal houden."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hoelang Casemiro precies uit de roulatie ligt wordt niet bekendgemaakt, maar hij lijkt in ieder geval de wedstrijden tegen Fulham, FC Kopenhagen en Luton Town te moeten missen. De nieuwe blessure is een hard gelag voor Ten Hag, daar Casemiro lang niet de enige geblesseerde speler is in de selectie van United.

Naast de 31-jarige controleur ontbreken ook Tyrell Malacia, Lisandro Martínez, Luke Shaw en Amad Diallo al langere tijd bij the Red Devils. Daarnaast was ook Antony enige tijd afwezig in verband met een rechtszaak en op Jadon Sancho doet Ten Hag geen beroep vanwege het conflict tussen de oefenmeester en speler.

Druk op Ten Hag neemt toe

Aankomend weekend zou cruciaal kunnen zijn voor Ten Hag. United neemt het dan op Craven Cottage op tegen Fulham. De druk op de manager is enorm nu de goede resultaten uitblijven.

Eerder deze week kwam naar buiten dat United ondertussen kijkt naar mogelijke opvolgers van de voormalig Ajax-trainer. Zo werden onder meer de namen van Zinédine Zidane en Rúben Amorim, die momenteel bij Sporting Portugal voor de groep staat, aan the Mancunians gelinkt.