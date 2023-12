Camera's onthullen wat lachende Ronaldo en Benzema elkaar zeggen in catacomben

Cristiano Ronaldo en Karim Benzema hebben op tweede kerstdag na 916 dagen weer samen op het veld gestaan. De voormalig ploeggenoten van Real Madrid troffen elkaar in het duel tussen Al-Ittihad en Al-Nassr (2-5) in de Saudi Pro League en camera’s vingen een onderonsje op voorafgaand aan de wedstrijd. In de Spaanse media wordt na afloop verduidelijkt wat het tweetal besprak in de catacomben.

“Hoe gaat het met je?”, vroeg een lachende Ronaldo in het Spaans aan Benzema. “Hoe is je ervaring hier? Heel anders, niet waar?”

De Fransman lachte terug en stelde dat het goed met hem gaat. “En hoe gaat het met jou?” Ronaldo: “Alles gaat goed, rustig.”

De laatste keer dat het succesvolle duo van Real Madrid samen op een veld stond was tijdens de groepsfase van het EK 2020, toen Frankrijk en Portugal elkaar troffen.

Al-Nassr boekte uiteindelijk een overtuigende zege op Al-Ittihad in de Saudi Pro League. Na een doelpuntrijk duel was het team van Ronaldo met 2-5 te sterk voor de ploeg van Benzema. De Portugese superster nam zelf twee doelpunten voor zijn rekening, terwijl ook Sadio Mané goed was voor twee treffers.

Al-Ittihad nam na een klein kwartier spelen verrassend de leiding. Op aangeven van Benzema schoot Abderrazak Hamdallah raak: 1-0. Enkele minuten later kreeg Al-Nassr een strafschop na een overtreding van de Fransman die aangever was bij de openingstreffer.

Ronaldo mocht aanleggen vanaf elf meter en faalde niet: 1-1. Nog voor de rust zou Al-Nassr de wedstrijd volledig omgebogen hebben, daar Anderson Talisca op aangeven van Alex Telles de 1-2 maakte. In de tweede helft was Ronaldo verantwoordelijk voor de 2-3, die hij eveneens maakte vanaf elf meter.

