Büttner scoort na halfjaar weer en is de grote held van De Graafschap

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 21:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:57

De Graafschap heeft na twee duels zonder overwinning weer eens gewonnen in de Keuken Kampioen Divisie. Op eigen veld werd vrijdag afgerekend met FC Groningen (2-1), dat nu drie wedstrijden op rij niet heeft gewonnen. Alexander Büttner was in de tweede helft met een benutte strafschop de held van de supporters van De Graafschap, zijn eerste goal sinds april. De Doetinchemmers vinden dankzij de zege aansluiting met de clubs in de subtop.

Voorafgaand aan de ontmoeting op De Vijverberg ontving Basar Önal het Bronzen Kampioensschild, daar de aanvaller van De Graafschap onlangs werd uitgeroepen tot beste speler van de eerste periode in de Keuken Kampioen Divisie. De linksbuiten zag colleg-aanvaller Simon Colyn na een kwartier spelen en van dichtbij de openingstreffer maken namens De Superboeren. De voormalig PSV'er schatte een teruggetrokken voorzet goed in en tikte vervolgens beheerst binnen.

De Graafschap had de smaak te pakken en ging op jacht naar verdubbeling van de voorsprong. Het waren echter de bezoekers die vijf minuten voor rust wisten te scoren. Het was rechtsback Marco Rente die binnenkopte en de stand weer gelijk trok in Doetinchem. De thuisclub kwam goed uit de kleedkamer en herstelde de voorsprong luttele minuten na de hervatting. Büttner werd in de zestien naar beneden getrokken, waardoor de bal op de stip kwam te liggen. De routinier (34) ging zelf achter de bal staan, schoot onberispelijk raak door het midden, en vierde uitbundig feest met de fans van De Graafschap.

Doelpuntenmakers Colyn en Büttner, die niet helemaal fit leek, werden in de slotfase naar de kant gehaald door trainer Jan Vreman. Groningen bleef tot het bittere einde op zoek naar de gelijkmaker, die er uiteindelijk niet meer kwam voor de noorderlingen. De Graafschap hield stand en staat na de thuiszege gedeeld vijfde, terwijl de Trots van het Noorden de wonden likt en het voorlopig moet doen met de teleurstellende veertiende plaats na tien speelronden.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 10 7 2 1 17 23 2 ADO Den Haag 10 6 3 1 7 21 3 Willem II 10 6 2 2 6 20 4 FC Emmen 10 5 3 2 5 18 5 VVV-Venlo 11 5 3 3 0 18 6 FC Dordrecht 10 4 5 1 8 17 7 FC Eindhoven 10 4 5 1 4 17 8 De Graafschap 10 5 2 3 1 17 9 NAC Breda 11 5 2 4 0 17 10 Helmond Sport 10 5 1 4 5 16 11 Jong AZ 10 4 2 4 1 14 12 SC Cambuur 11 4 2 5 -1 14 13 Jong PSV 9 4 1 4 -6 13 14 FC Groningen 10 4 1 5 3 13 15 Jong FC Utrecht 9 3 2 4 -7 11 16 MVV Maastricht 11 3 2 6 -4 11 17 FC Den Bosch 11 3 0 8 -7 9 18 Telstar 11 2 1 8 -11 7 19 Jong Ajax 10 1 2 7 -12 5 20 TOP Oss 10 1 1 8 -9 4