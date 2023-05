Busquets noemt favoriete opvolger bij Barça: ‘Dat wordt wel heel lastig’

Dinsdag, 30 mei 2023 om 10:20 • Jordi Tomasowa

Sergio Busquets vertrekt na achttien seizoenen transfervrij bij Barcelona. De 34-jarige routinier speelde zondag tegen RCD Mallorca (3-0 winst) zijn laatste wedstrijd voor de Catalanen. De sportieve toekomst van Busquets is nog niet bekend. Tegenover RAC1 onthult de middenvelder wel meerdere aanbiedingen op zak te hebben. Ook spreekt Busquets zich uit over wie hij het liefst als zijn opvolger bij Barcelona ziet.

“Ik heb drie of vier opties”, vertelt de middenvelder in gesprek met de Spaanse radiozender. “Allemaal buiten Europa.” Volgens RAC1 gaat het om Inter Miami en clubs uit Saudi-Arabië. Busquets acht de kans niet groot dat hij komend seizoen nog in LaLiga te bewonderen is. “Ik weet ook niet of ik een wedstrijd tégen Barcelona zou kunnen spelen.”

Busquets dacht sinds januari serieus na over een vertrek bij Barça. "Het was helemaal niet makkelijk. Er waren dagen dat ik dacht: ja, maar ook weer dagen dat ik twijfelde. Uiteindelijk denk ik dat ik de beste beslissing heb genomen. Daar kom ik niet meer op terug. Ik wil een nieuwe ervaring beleven.” De mindere resultaten in de afgelopen jaren zorgde ervoor dat de Spanjaard niet eerder voor een vertrek bij de Catalanen koos. “Ik wilde niet met dat gevoel vertrekken.”

Busquets maakte in 2008 zijn debuut voor de Catalanen en speelde sindsdien 722 wedstrijden voor de club. De middenvelder laat begrijpelijkerwijs een groot gat achter, al weet hij zelf wel wie hem zou moeten opvolgen bij Barcelona. “Mijn favoriete optie als nieuwe controleur van Barcelona is Rodri (van Manchester City, red.), maar ik begrijp dat zijn komst een heel lastig verhaal wordt.” Los Azulgrana werden de afgelopen weken ook in verband gebracht met Martín Zubimendi (Real Sociedad) en Joshua Kimmich (Bayern München). “Ik denk dat Zubi van die twee het beste bij de speelstijl van Barça past. Als je binnen de club kijkt, is Nico González een goede optie”, aldus Busquets.