Burnley bood 23 miljoen euro op Nederlander na afketsen Bakayoko

Donderdag, 31 augustus 2023 om 21:37 • Sam Vreeswijk

Burnley heeft in de afgelopen 24 uur een bod uitgebracht op Crysencio Summerville. Dat meldt Fabrizio Romano donderdagavond. Het ging daarbij om een voorstel van 20 miljoen pond, omgerekend ruim 23 miljoen euro. Het bod werd volgens de transfermarktexpert echter afgewezen door Leeds United. Burnley was eerder al dicht bij de komst van Johan Bakayoko, maar ook dat lijkt niet door te gaan: de PSV'er is op weg naar Brentford.

"Ik heb begrepen dat Burnley in de afgelopen 24 uur een bod van twintig miljoen pond heeft uitgebracht op Crysencio Summerville van Leeds United", meldt Romano donderdag op Twitter. "Leeds wees het aanbod resoluut af. Geen kans." Het lijkt er dus op dat Summerville gewoon bij Leeds, waar hij bovendien nog tot medio 2026 onder contract staat, blijft.

Het lijkt erop dat Burnley Summerville zag als alternatief voor Bakayoko. De twintigjarige Belg stond de voorbije weken nadrukkelijk in de belangstelling van the Clarets, die ruim twintig miljoen euro op hem boden. Volgens Romano is het echter Brentford dat de strijd om hem gaat winnen, daar de Londense club donderdag een bod heeft ingediend bij PSV van 40 miljoen euro inslusief bonussen. De Eindhovenaren bedingen daarnaast ook nog een doorverkooppercentage.

Summerville speelde in de jeugd van Feyenoord, maar kwam nooit in actie voor de hoofdmacht. Wel speelde hij achttien duels (vijf goals) voor FC Dordrecht, waaraan hij in 2019 werd verhuurd door de Rotterdammers. In 2020 maakte hij de overstap naar Leeds. Voor die club kwam hij tot dusver tot 42 officiële duels in het eerste, waarin hij vijf keer scoorde en drie assists gaf.