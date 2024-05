Summerville weet welke club Premier League-droom Leeds kan verstoren

Southampton staat in de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. The Saints speelden vorige week nog met 0-0 gelijk tegen West Bromwich Albion, waardoor de 3-1 zege vrijdag voldoende was. In de finale op Wembley staat het tegenover het Leeds United van Crysencio Summerville en Joël Piroe.

Southampton was de betere ploeg in het eigen St. Mary's Stadium en was na een kwartier spelen dicht bij de openingstreffer. David Brooks raakte van dichtbij de paal. Ook daarna waren de grootste mogelijkheden voor de thuisploeg.

Vlak na rust werd de ban gebroken. William Smallbone haalde lekker uit en zag zijn poging in de rechterbovenhoek belanden: 1-0. Daarna werd het alleen maar mooier voor Southampton. Adam Armstrong maakte er een kwartier voor tijd 2-0 van, waarna hij in de slotfase ook nog een strafschop benutte.

In de allerlaatste minuut van de blessuretijd deed Cedric Kipre namens West Brom nog wat terug met de 3-1, maar dat mocht niet meer baten. In de finale op Wembley op 26 mei zullen Leeds United en Southampton gaan uitmaken wie er volgend seizoen in de Premier League speelt.

Southampton - West Bromwich Albion 3-1

49’ 1-0 William Smallbone78’ 2-0 Adam Armstrong86’ 3-0 Adam Armstrong90+7' 3-1 Cedric Kipre

