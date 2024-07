Buitenlandse pers trekt vergelijking tussen Cristiano Ronaldo en Memphis Depay

Buitenlandse pers trekt na afloop van Nederland - Turkije vergelijking tussen Cristiano Ronaldo en Memphis Depay

Het Nederlands elftal staat in de halve finale van het EK. Met hangen en wurgen ontdeed Oranje zich in de tweede helft van Turkije: 2-1. Memphis Depay kon volgens enkele buitenlandse mediakanalen weer niet imponeren.

Het gerenommeerde L'Équipe deelt na afloop zeven onvoldoendes uit aan Oranje-kant. Denzel Dumfries, Steven Bergwijn en - toch vrij opvallend - Jerdy Schouten krijgen het laagste rapportcijfer toebedeeld: een 4.

Stefan de Vrij, doelpuntenmaker van de 1-1 en een rots in de branding achterin, krijgt een 8 van de Franse sportkrant. Bart Verbruggen heeft met een 7 de één na hoogste beoordeling te pakken. Ook de bondscoach, Ronald Koeman, krijgt dat cijfer.

De cijfers van L'Équipe.

In België trekt men de vergelijking tussen Cristiano Ronaldo en Memphis Depay. De Portugese superster kreeg flinke bakken met kritiek te verwerken nadat hij met zijn land uitgeschakeld werd door Frankrijk.

Ronaldo wist voor het eerst op een eindtoernooi niet te scoren en vertolkte in de spits een weinig positieve rol. Het is de vraag of de 39-jarige vedette op het volgende eindtoernooi, het WK in 2026, nog actief is als international.

"Memphis voetbalde als de Nederlandse Ronaldo", tekent Het Laatste Nieuws op. "Hij was eerder een vloek voor zijn eigen team dan een zegen. De hand boven het hoofd gehouden door de bondscoach."

"Nederland werd vooral afgetroefd op intensiteit en inzet", vindt het Belgische medium. "Xavi Simons slaagt er bij Oranje maar niet in om het juk van zich af te gooien en Cody Gakpo was een helft lang vermist."

