Bruno Fernandes verschijnt sip voor de camera en bespreekt mogelijk lucratief avontuur

Bruno Fernandes was woensdagavond zichtbaar aangeslagen nadat hij zijn elftal niet naar de Europa League-titel wist te leiden. De aanvoerder van Manchester United ging met zijn ploeg in Bilbao ten onder tegen Tottenham Hotspur.

Na afloop voldeed de Portugees zijn mediaverplichtingen, waar hij benadrukte hoe erg hij baalt van dit seizoen van the Red Devils. Met een - tot nu toe - zestiende plek in de Premier League kent Manchester United een van de slechtste jaren in de clubgeschiedenis.

De landgenoot van Fernandes en de opvolger van Erik ten Hag, Rúben Amorim, staat dus voor een jaar zonder Europees voetbal. Toch lijkt de jonge manager nog niet onder intense druk te staan.

Volgens Fernandes zou het ook een roekeloze beslissing zijn om Amorim uit de laan te sturen. "Ik denk dat hij de juiste man voor ons is", aldus de dertigjarige captain.

"Ik denk niet dat wat dit seizoen gebeurd is echt laat zien wat voor soort manager hij is. Ik denk dat hij de juiste coach is voor de toekomst van deze club", was de spelmaker lovend over zijn landgenoot.

Fernandes kon individueel nog prima cijfers overleggen dit seizoen. Met negentien doelpunten en negentien assists was Fernandes bij bijna veertig van Manchester Uniteds doelpunten betrokken dit seizoen.

Of de ervaren middenvelder ook volgend seizoen deel uitmaakt van Amorims selectie, valt nog te bezien. De hoofdpersoon kon daar zelf ook nog niet al te veel over kwijt na afloop, al is een Europaloos seizoen geen prettig perspectief.

"Het financiële aspect is voor mij nooit belangrijk geweest", zei hij daarover. "Als ik daarvoor wil gaan, heb ik altijd de keuze om weg te gaan. Maar dat is het niet. Wat ik wil is prijzen winnen en meedoen aan de beste competities."