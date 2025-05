Broer van Orkun Kökçü, Ozan, maakt transfer naar de Eredivisie

Ozan Kökçü speelt vanaf komend seizoen in de Eredivisie. De twee jaar oudere broer van Orkun tekent voor twee jaar bij FC Volendam met een optie voor nog een seizoen, zo meldt de club via de officiële kanalen. De linksbuiten zat sinds 3 mei zonder club en speelde daarvoor bij HJK Helsinki.

Afgelopen zomer verkaste Kökcü naar de Finse club van FC Eindhoven. Voor de Eindhovenaren speelde hij zeventig duels, waarin hij negentien keer scoorde en vier assists gaf.

Eerder speelde de 26-jarige Kökcü op Nederlandse bodem voor Telstar en RKC Waalwijk. De middenvelder speelde ook in de jeugd van Feyenoord en FC Groningen. In het buitenland speelde de Azerbeidzjaans international - naast HJK Helsinki - nog voor Sabah FK, Giresunspor en Bursaspor.

"Ik ben heel erg blij om terug te keren in Nederland bij FC Volendam", laat Kökcü in een eerste reactie weten. "Ik ben klaar om alles te geven en mijn bijdrage te leveren om er een mooi seizoen van te maken in de Eredivisie. Tot snel in het Kras Stadion!"

Technisch directeur Patrick Busby is blij met de aanwinst. "Met Ozan is onze eerste zomeraanwinst gerealiseerd! Afgelopen seizoen stond hij al op ons schaduwteam, maar hij koos toen voor een buitenlands avontuur. We zijn blij dat Ozan nu wel voor ons kiest.”

“Hij heeft internationale ervaring opgedaan bij HJK Helsinki en het internationale team, wat hem als speler en mens ‘rijker’ heeft gemaakt”, aldus Busby. “Ozan heeft scorend vermogen, kan goed passen, trappen en voorzetten. Ozan kan aanvallend op het middenveld spelen, maar ook vanuit de linksbuiten richting het middenveld.”

FC Volendam werd afgelopen seizoen met een voorsprong van acht punten op Excelsior overtuigend kampioen in de Keuken Kampioen Divisie.