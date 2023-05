Brobbey ‘slaapt beter’ nu hij na goals voor Ajax in een rijtje met Ronaldo staat

Zondag, 28 mei 2023 om 11:54 • Guy Habets

Brian Brobbey beleeft niet het beste seizoen uit zijn nog korte voetballoopbaan, maar vindt zijn naam wel terug in een fraai rijtje. Qua doelpuntengemiddelde per minuut is hij namelijk de op zeven na beste spits ooit in de Eredivisie, zo telde de NOS na. Het zijn cijfers die Brobbey goed doen. "Ik slaap nu een stuk beter".

Brobbey kwam tot dusver 23 keer tot scoren in competitieverband en had per doelpunt maar 95 minuten nodig. Daarmee staat hij op de achtste plaats van alle spelers die minstens twintig keer scoorden in de Eredivisie. Afonso Alves voert met een goal per 73 minuten de lijst aan en ook Marco van Basten, Mateja Kezman, Romário en Ronaldo zijn spelers die nog boven Brobbey staan. De spits van Ajax kan echter wel een beter gemiddelde overleggen dan Ove Kindvall en Coen Dillen, al scoorden die laatste twee meer dan honderd keer in competitieverband.

Tegen FC Groningen (2-3) en FC Utrecht (3-1) trof Brobbey ook doel en daarmee kwam hij voor het eerst sinds februari weer tot scoren in de Eredivisie. "Daar ben ik opgelucht en blij mee", zegt de 21-jarige spits tegen de NOS, die aangeeft slecht te slapen als hij lang niet scoort. "Scoren is belangrijk voor me. Nu slaap ik ook weer een stuk beter, haha. Als je mag blijven spelen, gaat het wel makkelijker."

Een goal van Brobbey op de slotdag van de competitie zou Ajax goed uit kunnen komen. De Amsterdammers kunnen nog tweede worden. "Wij moeten gewoon winnen en dan zien we wel of het genoeg is, want ik wil het ook niet over die andere wedstrijd (AZ tegen PSV, red.) hebben. We gaan er alles aan doen om de Champions League nog te bereiken. Ver komen met Ajax in dat toernooi is gewoon mijn droom, net als kampioen worden met Ajax. Dit seizoen is dat niet gelukt en dat is heel vervelend, voor ons en voor de fans."