Brobbey: ‘Niemand wilde mijn shirtje, ze hebben er niet om gevraagd’

Brian Brobbey heeft in gesprek met ELF Voetbal teruggeblikt op de eerste seizoenshelft. De spits is een van de weinige lichtpuntjes in een zwaar jaar voor Ajax en maakte bovendien zijn debuut in het Nederlands elftal.

Brobbey hoeft niet lang na te denken als hem wordt gevraagd om zijn hoogtepunt van het seizoen tot dusver. "Mijn debuut in Oranje", aldus de spits. Brobbey mocht in oktober een half uur meedoen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland, toen hij Wout Weghorst verving.

"Ik was niet zenuwachtig. Ik kende het stadion in Athene al. Een maand eerder speelden we daar met Ajax tegen AEK Athene in de Europa League. De sfeer was vergelijkbaar. Net als de reacties van het publiek. Al die laserpennen bijvoorbeeld."

Het debuutshirt krijgt een bijzonder plekje. "Geen enkele Griek heeft ernaar gevraagd. Ik had het shirt anders ook niet geruild hoor. Ik wil mijn shirts gaan inlijsten. Dat voornemen staat nog steeds. Ook mijn haasje moet nog een mooie plek krijgen."

Zoals te doen gebruikelijk geven debutanten bij Oranje na afloop van de wedstrijd een speech in de kleedkamer. "Wat ik heb gezegd? Dat ik niet zo’n prater ben. Ik heb iedereen bedankt. Ik moest iets zeggen, toch?", aldus een altijd nuchtere Brobbey.

Brobbey heeft zich als doel gesteld om vaker de negentig minuten vol te maken. "Waarom dat eerder niet lukte? Omdat de trainer me vaak voortijdig naar de kant haalde. Daar werk ik nu hard aan."

"Ik ben vaak in het fitnesshok te vinden. Niet om meer spiermassa te kweken, maar om mijn uithoudingsvermogen te verbeteren. Daarvoor doe ik core-stability-oefeningen. Ook probeer ik met oefeningen mijn hamstrings en knieën sterker te maken."

