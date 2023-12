Brobbey en Kraay schaterlachen na grap Ajax-spits: ‘Wordt niet leuk voor jou’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Ajax-spits Brian Brobbey, die in gesprek met Hans Kraay junior van ESPN een geslaagde grap maakt.

Brobbey ontving op Sportcomplex De Toekomst de prijs voor Speler van de Maand in de Eredivisie, uit handen van Kraay junior. De fysiek sterke aanvaller was in december goed voor vier competitiedoelpunten en een assist. In de winterstop vertrekt Brobbey met een aantal teamgenoten naar Dubai, al krijgt hij van Kraay junior ook het aanbod om met zijn vrouw mee te gaan naar het Afrikaanse Zanzibar.

Of Brian Brobbey mee op vakantie gaat met Hans Kraay jr.? ???? "Dat gaat niet leuk voor je worden Hans" — ESPN NL (@ESPNnl) December 28, 2023

Kraay junior laat Brobbey in het video-item weten dat zijn vrouw, de in Voetbal International (voorganger van Vandaag Inside) vaak genoemde Sofie, hem leuk vindt. De verraste Brobbey reageert met een kwinkslag op de vraag of hij meegaat op vakantie. “Nee, dat wordt niet leuk voor jou Hans”, waarna het duo in lachen uitbarst.

