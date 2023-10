Britse pers is lyrisch over Newcastle en steekt de draak met Mbappé

Newcastle United wist woensdagavond in een bijna historische wedstrijd overtuigend af te rekenen met Paris Saint-Germain (4-1). The Magpies kunnen vanzelfsprekend op veel lof rekenen vanuit de Britse pers, die op veelal ludieke wijze reageert op de knappe overwinning van Newcastle. De Franse formatie komt er, weinig verrassend, minder goed vanaf.

"Waar was u op de avond dat Newcastle United het schatrijke PSG en zijn superster Kylian Mbappé sloopte in de Champions League?", vraagt lokale krant in Newcastle Chronicle zich af.

"De 3-0 na vijftig minuten tegen het door olie rijk geworden PSG was niet alleen verdiend, het had zelfs meer kunnen zijn. Het was een droomavond voor Sean Longstaff, die ooit ballenjongen was in dit stadion. Mbappé droop meteen af. Laat Benfica maar komen." De Engelse middenvelder was een van de vier doelpuntenmakers aan de kant van Newcastle.

The Mirror heeft een woordspeling met de naan van PSG-ster Kylian Mbappé in huis: 'Toon in for the Kyl', kopt de krant, doelende op het Britse gezegde 'in for the kill'. "Niemand in het stadion zal dit ooit vergeten. Je zou bijna nog eens naar het scorebord kijken om te geloven dat Newcastle de vloer heeft aangeveegd met een Europese grootmacht", schrijft The Mirror verder.

"Natuurlijk is het door het Saudische geld mogelijk gemaakt, maar er is geen beter verhaal dan dat van 'local hero' Dan Burn, die als kind fan was van Alan Shearer (Newcastle-legende, red.)." Ook Burn mocht woensdagavond een duit in het zakje doen, toen de verdediger de 2-0 binnenkopte.

Reactie Luis Enrique

PSG-coach Luis Enrique had na afloop minder complimenten over voor de tegenstander. Volgens de Spanjaard was de overwinning 'geflatteerd'. "Ik geloof heilig dat dit resultaat enigszins oneerlijk is, maar niet volledig. De uitslag is groter dan dat wij verdienden."

"Mijn felicitaties aan Newcastle", vervolgt Enrique. "Ze speelden heel goed voetbal, maar de eindstand is geflatteerd." Wanneer de trainer gevraagd wordt of het lastig is om een team als PSG te trainen, reageert hij verbaasd. "Wat is dit voor een vraag? Dit zijn lastige wedstrijden als een trainer."