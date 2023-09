Britse media tonen medelijden met één PSV'er: 'Hij is geterroriseerd'

Donderdag, 21 september 2023 om 08:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:22

Ook in de Britse media is PSV er niet goed vanaf gekomen. De Eindhovenaren gingen woensdagavond pijnlijk onderuit bij Arsenal (4-0) bij hun terugkeer in de Champions League en zagen daarmee een einde komen aan een ongeslagen reeks van 26 wedstrijden. Ook is er aandacht voor het goede spel van Arsenal, dat bij vlagen oogstrelend voetbal op de mat legde.

De Daily Mail spreekt van een 'vliegende start'. "Nou, dat was het wachten waard. Uiteindelijk werden het vier doelpunten. Het had op zijn minst het dubbele moeten zijn, aangezien de Gunners met deze efficiënte ontmanteling PSV meedogenloos lieten kennismaken met het elitetoernooi van het Europese voetbal. Wat heeft Arsenal een verloren tijd goedgemaakt. De stromende regen kon de geest niet temperen. Arsenal is terug waar ze zich thuis voelen en schreeuwde het van de daken."

Bukayo Saka wordt aangewezen als 'onbetwiste starboy'. "Er was ontroering bij de openingstreffer van Saka, de speler die de formidabele transformatie van Arsenal onder Arteta het beste vertegenwoordigt. Dest werd geterroriseerd door hem. Dat ging zo ver, dat je medelijden met hem kreeg. Alleen PSV is geen amateurploeg. Elke keer als Saka wordt gevraagd een niveau hoger aan te tikken, vindt hij een antwoord. Wat een speler."

Volgens Sky Sports was Dest niet de slechtste aan de kant van PSV. Benítez, Bella-Kotchap en Boscagli krijgen een 4 als rapportcijfer. Dest komt er met een 5 nog genadig vanaf. "PSV vormde aanvallend nog wel dreiging via Johan Bakayoko, maar het waren Arsenal en Gabriel Jesus die het net vonden. De ploeg van Arteta beleefde een terugkeer in stijl. Het werd de grootste overwinning in een openingswedstrijd sinds 2010/11 (6-0 tegen Sporting Braga)."

Ook de BBC zag een 'perfecte prestatie'. "Arsenal wilde dolgraag zes jaar verloren tijd in de Champions League goedmaken en liet PSV zwaar boeten op een regenachtige avond in het Emirates Stadium. Ja, het weer was verre van ideaal, maar de prestatie van Arsenal maakte heel veel goed. PSV, dat al 26 wedstrijden ongeslagen bleef, was totaal onmachtig. Het had simpelweg niet mooier kunnen verlopen voor de fans van Arsenal."

'Walk in the park'

The Guardian zag dat het al snel gedaan was. "Al na enkele minuten kon Mikel Arteta comfortabel achterover leunen. Arsenal overklaste PSV, dat lovenswaardig maar naïef speelde. De goals werden wel heel gemakkelijk weggegeven. Aan de hand van een wederom uitblinkende Martin Ødegaard voelde het voor de thuisploeg als een avondwandeling door het park. In een relatief zwakke groep ligt de kwalificatie voor de knock-outfase voor Arsenal nu al voor het oprapen."