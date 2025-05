Britse media geven bijna allemaal hetzelfde cijfer aan Micky van de Ven na Europa League-finale tussen Tottenham Hotspur en Manchester United

De Engelse pers is zeer lovend over het optreden van Micky van de Ven in de Europa League-finale tegen Manchester United. De Nederlandse verdediger kreeg een basisplek van manager Ange Postecoglou en legde met Tottenham Hotspur, mede dankzij zijn eigen acrobatische redding, beslag op de Europa League.

Bij een 1-0 voorsprong was er in de 68ste speelminuut een heldenrol weggelegd voor Van de Ven. Rasmus Hojlund leek de bal in een open doel te werken, daar doelman Guglielmo Vicario al verslagen was. Plotseling verscheen Van de Ven echter op de doellijn, die de 1-1 met een acrobatisch hoogstandje voorkwam.

The Spurs hielden de voorsprong vast tot het laatste fluitsignaal, waardoor zij hun eerste hoofdprijs pakten sinds 2008. In de Engelse media gaat alle lof uit naar Van de Ven, die de hoogste cijfers krijgt en gezien wordt als ‘Man of the Match’.

The Independent beoordeelt het optreden van de Nederlander met een 9. “Man van de finale. Dankzij een verbazingwekkende redding hield hij the Spurs op de been. Kort daarvoor blokte hij een volley van Bruno Fernandes op uitstekende wijze én had hij Hojlund in zijn zak. Fysiek was hij zeer dominant in de hele wedstrijd.”

Ook de London Evening Standard is lovend over Van de Ven en deelt eveneens een 9 uit. “Hij voorkwam een zeker doelpunt op de doellijn. Hij zette de lijnen uit achterin”, zo klinkt het.

In de meeste media gaat het over de redding in de 68ste minuut, want ook Daily Express geeft Van de Ven het hoogste cijfer, een 8, vanwege zijn functionele acrobatiek. “Uitstekend van begin tot eind. Hij had ook nog eens een goal-line clearance waardoor zijn ploeg won.”

“Johnson and Van de Ven brengen the Spurs naar dromenland”, zo kopt The Telegraph na afloop van de finale. Johnson maakte in de eerste helft het enige doelpunt van de wedstrijd.