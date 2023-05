Brighton ontdoet zich simpel van Southampton en schrijft clubhistorie

Zondag, 21 mei 2023 om 17:59 • Jonathan van Haaster

Brighton & Hove Albion heeft zich voor de eerste keer in zijn geschiedenis verzekerd van een Europees ticket. De ploeg van manager Roberto De Zerbi won dankzij een dubbelslag van Evan Ferguson en een treffer van Pascal Gross met 3-1 van het reeds gedegradeerde Southampton. Dankzij de zege zijn the Seagulls niet meer te achterhalen door Tottenham Hotspur, dat zaterdag verloor van Brentford (1-3). Of Brighton uiteindelijk naar de Europa League of Conference League gaat, wordt na de komende wedstrijden duidelijk.

Bijzonderheden

Brighton, waar Joël Veltman in de basis begon en Jan Paul van Hecke zou invallen, kwam in eigen stadion na een klein half uur spelen op voorsprong. Alexis Mac Allister bracht de bal bij Ferguson, die de score opende via een hard en laag schot. Nog voor rust kwam de ploeg van De Zerbi op 2-0. Kaoru Mitoma veroverde de bal op het middenveld, stoomde op en gaf de bal via buitenkant rechts op een presenteerblaadje voor Ferguson. De Ier zorgde vervolgens met een prima schuiver voor zijn tweede van de middag. Na rust kwam Southampton terug in de wedstrijd via Mohamed Elyounoussi, maar de hoop op een goed resultaat vervloog alweer snel bij the Saints. Gross kreeg op de rand van de zestien alle ruimte om te kappen en besloot in de korte hoek af te ronden: 3-1.

