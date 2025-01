Brian Priske weet wat Feyenoord-speler moet verbeteren: ‘Hij speelt tot laat op de Playstation’

Brian Priske geeft in een persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Utrecht van zondagmiddag een update over de blessure van In-Beom Hwang. De Deen laat zich in gesprek met de media ook uit over de verbeterpunten die hij heeft geconstanteerd bij twee verdedigers van Feyenoord.

Hwang moet door zijn blessure de wedstrijd tegen Utrecht missen. De middenvelder miste ook al de laatste wedstrijd van 2024, die met 3-0 werd verloren van PSV, door een blessure. Om wat voor blessure het gaat is niet duidelijk.

Priske komt tijdens de persconferentie met een update over de geblesseerde Zuid-Koreaan. “De verwachting was dat hij langer afwezig zou zijn. We hopen hem voor de Champions League weer erbij te hebben.”

De Deense trainer wordt vervolgens gevraagd naar de ontwikkeling van Givairo Read, die door de blessures van Jordan Lotomba en Bart Nieuwkoop nog de enige fitte rechtsback in de selectie is.

“Hij is heel kalm op en naast het veld. Heel professioneel. Er zit veel snelheid in zijn spel”, begint Priske lovend. “Hij moet het wel beter gaan doen verdedigend. Hij speelde bij Volendam vooral als buitenspeler, wat wellicht verklaart waarom hij op dat onderdeel wat minder is”, legt hij uit.

“Givairo probeert zich elke dag te ontwikkelen. Elke week kijkt hij met Etiënne Reijnen (assistent-trainer, red.) naar videobeelden. Ik ben heel tevreden over zijn ontwikkeling en prestaties de laatste maanden. Jammer dat hij nog niet in de Champions League mag spelen”, geeft Priske aan.

Een andere optie op de rechtsbackpositie is Jeyland Mitchell, die volgens Dennis te Kloese een goede indruk achter heeft gelaten in Marbella. De Costa Ricaan had moeite om zich aan te passen, zo legt de 47-jarige trainer uit. “Aanpassingen aan een nieuwe omgeving is niet makkelijk. Dat gaat steeds beter. Hij snapt nu wat er nu van hem verwacht wordt op het veld en buiten het veld ook, met voeding en slaap.”

“Hij gaat zich steeds beter ontwikkelen. Ik hoop dat hij de komende vijf maanden meer speeltijd kan krijgen”, aldus Priske. “Profvoetballer ben je niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld. Dat is moeilijk als je jong bent en ver van huis bent. Hij speelt graag op de Playstation met zijn Costa Ricaanse vrienden, maar dan is het heel laat hier in Rotterdam. Dat is een klein dingetje. Hij doet er alles om in de basis te komen”, verzekert de Deen.