Brian Priske lijkt plotseling 'nieuwe' optie op rechtsbackpositie bij Feyenoord te hebben

Het is allesbehalve zeker dat Feyenoord deze maand een nieuwe rechtsback gaat halen. Journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad was donderdagavond aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van de Rotterdamse club, waar algemeen directeur Dennis te Kloese uitgebreid over de huidige stand van zaken vertelde.

Van buitenaf lijkt de rechtsbackpositie het zorgenkindje van Feyenoord. Jordan Lotomba (26) is nog lange tijd uit de roulatie vanwege een beenbreuk. De liesblessure van Bart Nieuwkoop is echter niet al te ernstig, zo onthulde Te Kloese.

Feyenoord verwacht dat de 28-jarige rechtsback niet al te lang afwezig is. De Rotterdammers hopen Nieuwkoop in de laatste twee Champions League-duels te kunnen gebruiken. Te Kloese maakt zich niet druk en komt plotseling met een alternatieve oplossing voor trainer Brian Priske.

“We kijken het even aan. We willen Jeyland Mitchell ook even de tijd geven. Hij heeft tijdens het trainingskamp in Marbella een goede indruk achtergelaten. En bij de nationale ploeg van Costa Rica heeft hij ook weleens rechtsachter gespeeld”, aldus Te Kloese.

De pas twintigjarige Mitchell speelde tot dusver pas achttien minuten in Feyenoord 1, in de Champions League tegen Bayer Leverkusen (0-4 nederlaag). Givairo Read (18) is in het miljardenbal niet speelgerechtigd.

Waar Gouka donderdag nog melding maakte van de interesse van Feyenoord in Victor Gómez (SC Braga), lijkt zijn komst nog ver weg. “Op dit moment is er niets concreets”, aldus Te Kloese.

Feyenoord nam Mitchell afgelopen zomer voor 2,5 miljoen euro over van LD Alajuelense uit zijn geboorteland Costa Rica. De dertienvoudig international wacht nog altijd op zijn debuut in de Eredivisie.