Brian Priske grijpt in en passeert Timon Wellenreuther: Justin Bijlow keept tegen AZ

Timon Wellenreuther is zijn plek onder de lat bij Feyenoord kwijt. Dat bevestigt Brian Priske vrijdagmiddag op de persconferentie. Justin Bijlow staat zaterdagavond tegen AZ in het doel.

Wellenreuther maakte woensdagavond tegen Ajax twee fouten, met twee tegendoelpunten tot gevolg. De Duitse goalie ging dit seizoen al meermaals in de fout, waardoor Priske het tijd vindt om Bijlow weer een kans te geven.

Het kind van de club was deze zomer hard op weg naar Southampton, maar bleef uiteindelijk alsnog wegens problemen tijdens de medische keuring. Bijlow speelde dit seizoen nog geen minuut.

“Bijlow staat morgen in het doel”, aldus Priske op de persconferentie. De trainer geeft aan dat de optredens van Wellenreuther en Bijlow (tijdens de training) zijn geëvalueerd. “Bijlow heeft goed getraind. Hij pusht al vier maanden. Toen ik in de zomer de beslissing nam, hadden we twee hele goede keepers. Dat is nu nog steeds het geval.”

“Met dat in mijn achterhoofd ben ik tot de conclusie gekomen dat het tegen AZ voor Bijlow een goed moment is om zijn rentree te maken. Daardoor krijgen we weer wat nieuwe energie in het team, zo kort na Ajax.”

Wellenreuther heeft ‘heel professioneel’ op het nieuws van Priske gereageerd, zo benadrukt de trainer. “Of ik daar meer over wil vertellen? Niet echt, dat is iets tussen ons. Maar hij is een topprofessional. Hij reageerde zoals ik verwachtte.”

Het duel met AZ begint zaterdagavond om 21.00 uur in De Kuip. Priske mist Calvin Stengs, Jordan Lotomba, Antoni Milambo en Ayase Ueda tegen de Alkmaarders. De twee eerstgenoemden trainen wel weer mee. Lotomba keert mogelijk volgende week woensdag tegen RB Salzburg weer terug.