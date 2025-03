Brobbey stelt Verweij brutale vraag over bedrag dat Ajax zou moeten ontvangen

Brian Brobbey heeft oprecht genoten van de dagen die hij onlangs doorbracht bij het Nederlands elftal, dat in de Nations League werd uitgeschakeld door Spanje. De aanvaller vond het verfrissend om even weg te zijn van Ajax, dat in een spannende titelstrijd is verwikkeld met achtervolger PSV.

''Het was heerlijk trainen, want het niveau was met jongens die in de Premier League, Bundesliga, La Liga en Serie A spelen en Champions League-ervaring hebben nóg hoger dan bij Ajax'', blikt Brobbey met De Telegraaf terug op de interlandweek met Oranje.

Brobbey hield zich naar eigen zeggen staande op de trainingen van het Nederlands elftal en dat geeft de spits van Ajax het nodige vertrouwen. ''Ik vond het wel lekker om bij Oranje te zijn, even andere gezichten te zien en het was leuk om weer met de jongens te chillen die zijn weggegaan bij Ajax: Ryan Gravenberch, Jurriën Timber, Justin Kluivert en Noa Lang, bijvoorbeeld.''

Volgens Brobbey is er geen hevige rivaliteit met Memphis Depay, die de voorkeur krijgt van bondscoach Ronald Koeman in de spits bij Oranje. ''Met hem ga ik ook goed om.''

Brobbey hoorde mooie verhalen van zijn collega-internationals over hun avonturen in het buitenland. ''Of het bij mij jeukt om komende zomer weer een transfer te maken? Als alles klopt. Het moet een goede club zijn met een duidelijk plan in een mooie competitie'', aldus Brobbey, die een weinig succesvolle periode beleefde bij RB Leipzig.

''En ik wil absoluut dat Ajax een mooie transfersom aan me overhoudt. Wat ik waard ben? Dat moet je aan Alex Kroes vragen'', legt de Ajacied de bal wat betreft transferbedragen bij de technisch directeur van de koploper in de Eredivisie.

''Wat vind jij me waard dan?'', vraagt Brobbey tot slot aan clubwatcher Mike Verweij. ''Dertig miljoen euro? Oké, als jij zegt ’dertig miljoen’, dan is het dertig miljoen.''