Brenet na tien seizoenen profvoetbal nog altijd niet bewust van basale regel

Zondag, 7 mei 2023 om 14:39 • Tom Rofekamp

Joshua Brenet heeft tijdens FC Emmen - FC Twente (0-3) voor gefronste wenkbrauwen gezorgd. De 29-jarige rechtsback van de Tukkers speelde bijna 54 minuten lang met een ketting om, hetgeen sinds 2005 nadrukkelijk verboden wordt door de KNVB. Ook de arbitrage in Emmen leek zich hier lang niet van bewust.

Bij een 0-0 stand gebaarde arbiter Martin van den Kerkhof naar Brenet om het veld te verlaten. Dit bleek te zijn omdat hij een ketting droeg, wat sinds het seizoen 2005/06 verboden is. Daarvoor was het Van den Kerkhofs team niet opgevallen. Brenet overhandigde het sieraad aan Robin Pröpper, die het via collega-ploeggenoot Ricky van Wolfswinkel naar de zijlijn bracht. Daar werd het achtergehouden tot na de wedstrijd.

?? Opmerkelijk: Joshua Brenet speelt 53 minuten lang met een ketting om ??#emmtwe pic.twitter.com/vQDSJjj6cf — ESPN NL (@ESPNnl) May 7, 2023

Opmerkelijk genoeg heeft Brenet er al een profcarrière van ruim tien jaar op zitten. De tweevoudig Oranje-international debuteerde in het seizoen 2013/14 voor PSV en speelde sindsdien liefst 154 Eredivisie-duels. Dit seizoen is er voor hem een van uitersten. Hij maakte als rechtsback al zeven goals en geniet interesse van onder meer Fulham, PSV en Feyenoord, maar werd ook al uit de selectie gezet wegens disciplinaire problemen.