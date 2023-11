Brazilië heeft Antony niet nodig: vervanger is zeventienjarig toptalent

Maandag, 6 november 2023 om 20:02 • Wessel Antes • Laatste update: 20:12

Endrick (17) is voor het eerst in zijn profcarrière opgeroepen voor het nationale elftal van Brazilië. De spits van Palmeiras, die volgende zomer naar Real Madrid vertrekt, kan in de interlands met Colombia of Argentinië zijn debuut maken tijdens de komende interlandbreak. Bondscoach Fernando Diniz heeft tevens besloten Manchester United-aanvaller Antony niet op te roepen.

Real contracteerde Endrick eind vorig jaar alvast voor de zomer van 2024. De Koninklijke telde liefst 37,5 miljoen euro neer voor de linksbenige spits, die eerst nog even vlieguren mag maken bij Palmeiras.

Endrick laat steeds vaker zien waarom Real ver is gegaan voor zijn komst.

Bij de nummer twee van de Braziliaanse Série A is Endrick dit seizoen steeds vaker op het scoreformulier te vinden. Na 54 officiële duels in de hoofdmacht van de Zuid-Amerikaanse topclub staat hij op 14 doelpunten en 2 assists. Met Palmeiras wist Endrick de Braziliaanse landstitel en Supercup aan zijn palmares toe te voegen.

Volgende mijlpaal

Nu staat Endrick aan de vooravond van de volgende mijlpaal in zijn nog prille carrière. Het pareltje van Real kan zich op de vierde plek plaatsen qua jongste debutanten voor a Seleção. Indien Endrick tegen Colombia aan spelen toekomt, doet hij dat op een leeftijd van 17 jaar, 3 maanden en 28 dagen. Alleen Pelé (16 jaar, 8 maanden en 14 dagen), Edú (16 jaar, 9 maanden en 30 dagen) en Coutinho (17 jaar en 28 dagen) waren nog jonger tijdens hun debuut.

Endrick kan de jongste debutant voor Brazilië sinds 1966 worden en onder meer Ronaldo passeren. De voormalig topspits van PSV was 17 jaar, 6 maanden en 2 dagen oud toen hij in 1994 debuteerde voor de Gele Kanaries, voor wie hij uiteindelijk 99 interlands zou spelen. Met Brazilië won Ronaldo uiteindelijk twee wereldtitels (1994 en 2002).

Voor Endrick is dat nog ver weg, al treedt de spits met bepaalde ontwikkelingen in zijn carrière wel in de voetsporen van Ronaldo, die ook op jonge leeftijd werd opgeroepen voor zijn geboorteland en uiteindelijk bij Real kwam te spelen. In Madrid kijken de fans nu al uit naar de komst van Endrick, daar de Madrileense topclub nog geen echte vervanger voor Karim Benzema heeft gevonden.

Over de betaalde transfersom voor Endrick heersen overigens wel nog vraagtekens. Transfermarkt houdt het vooralsnog op 37,5 miljoen, terwijl de Braziliaanse media reppen over een bedrag van 60 miljoen euro. Mogelijk zijn het de afgesproken bonussen die zorgen voor onduidelijkheid.